У Дніпрі поліцейські карного розшуку затримали диверсійно-розвідувальну групу

Осіб вдалося встановити під час перевірки інформації від громадян про підозрілих жильців, які з грудня минулого року проживали в м. Дніпро.

В ніч з 26 на 27 лютого правоохоронці затримали п’ять учасників групи, серед яких чотири чоловіка та жінка. Їх особи встановлені – всі вони уродженці Донецької області. Один із затриманих — чоловік 27 років, був раніше засудженим.

У диверсантів вилучили карти з позначенням наших військових об’єктів, два пістолети, спецобладнання, чорнові записи, підозрілу переписку, футболки з символікою так званих ДНР та інші речові докази.

Загалом, ситуація в області стабільна та контрольована.

Національна поліція України