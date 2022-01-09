У Києві пройшла акція «Скажи Путіну НІ!» (фото)

У Києві на Михайлівській площі відбулася акція «Скажи Путіну Ні» – вона зібрала сотні небайдужих людей.

Про акцію розповідають #Букви.

10 січня мають відбутися перемовини між Росією та Сполученими Штатами Америки. Перемовини, на переконання організаторів, будуть для України доленосними.

“Путін хоче втопити в крові Казахстан, а 10 січня – примусити Україну до капітуляції. Для цього він тримає на нашому кордоні 100-тисячну орду. 9 січня українці по цілому світу вийдуть, щоб звернутися до світових лідерів із закликом сказати “ні” Путіну та його імперській політиці”, – наголосили організатори.

На акції не було партійних прапорів – просто люди, яким не байдужа доля країни. На акції був присутній голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Іскандер Барієв, український громадський діяч і дисидент єврейського походження Йосип Зісельс, українські кримськотатарські, азербайджанські, казахстанські, білоруські активісти, ветерани російсько-української війни тощо.

За словами організаторів, ніякі компроміси перед Росією та перед Путіним не захистять Україну – вони приведуть до нової війни та жертв.

Організатори закликали Захід сказати Путіну ні на його ультиматуми. Вони наголошують: він хоче відновити Радянський Союз – і українці чинитимуть опір.

“10 січня буде вирішуватися доля України. Вона може бути вирішена без нашої участі. Тому ми маємо вийти і передати своє послання світові. Українці збираються не тільки в Києві. В Чикаго, США акція відбудеться о 15:00, місце – Water Tower, Michigan Avenue. В Нью-Йорку, США – о 14:00, місце – Union Square Park”, – розповіли організатори акції.

“Як би не пройшли переговори, українці чинитимуть опір російським окупантам”, – наголосили вони.