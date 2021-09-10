У Києві викрито осіб, які масово підробляли результати ПЛР-тестів та медичні картки про вакцинування (фото)

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрито та ліквідовано схему виготовлення і масового розповсюдження фальшивих результатів ПЛР-тестів, а також медичних карток про вакцинування осіб (ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, громадянин у змові з представниками туристичних фірм налагодив схему підроблення та видачі фальшивих результатів ПЛР-тестів на коронавірус з негативним показником, виданих нібито українськими та закордонними лабораторіями, а також медичних карток про вакцинування осіб.

За оперативними даними, ця схема існувала з осені 2020 року, при цьому жодних тестів клієнтам не проводили.

Туристичні фірми займалися оформленням документів для виїзду за кордон в інші країни для відпочинку. Як додаткову послугу працівники пропонували клієнтам вже готові ПЛР-тести від нібито українських лабораторій для виїзду за кордон та ПЛР-тести від імені закордонних лабораторій для можливості в’їзду на територію України. Окрім цього вони також виготовляли фальшиві медичні картки про проведення вакцинації осіб від коронавірусної хвороби.

Підроблені довідки виготовлялися впродовж доби після надходження замовлення. Їхня вартість становила від 450 до 850 грн залежно від рівня такої довідки, зокрема, з QR-кодом та бланками певних установ коштували дорожче.

У ході проведених обшуків за місцем проживання фігуранта та місцем виготовлення підроблених документів правоохоронці вилучили підроблені довідки про результати ПЛР-тестів, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, готові бланки та шаблони для виготовлення фальсифікованих довідок та медичних карток, 16 банківських карток, які використовували у своїй протиправній діяльності особи, незареєстрований газовий пістолет.

На даний час встановлено, що кількість довідок, які реалізовувалися за травень-вересень 2021 року складала 30-50 штук на день, а загальна кількість осіб, які скористалися їхніми «послугами» — більше 3 500.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам схеми. Тривають слідчі дії, встановлюються всі особи, причетні до злочину, а також особи, які скористалися такими «послугами».

Досудове розслідування здійснюється слідчими Дніпровського управління поліції Головного управління Нацполіції України у м. Києві за оперативного супроводу співробітників Лівобережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Офіс Генпрокурора