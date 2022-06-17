У Києві заборонили піротехніку, гучний спів і трансляції розважальної музики

В мерії зауважують, що в умовах війни та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців столиці.

У Києві заборонено використання піротехнічних виробів на території міста, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури.

Про це повідомляє перс-служба Київської міської військової адміністрації у своєму Telegram-каналі.

В оприлюдненому дорученні голови КМВА Миколи Жирнова йдеться про дотримання режиму тиші у столиці, оскільки в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації на території України та очікування ракетних ударів «недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва».

Поліції Києва доручено посилити контроль за порушенням правил додержання тиші в громадських місцях щодо проведення салютів, феєрверків, інших піротехнічних заходів, гучного співу. // УНІАН