У Києві заборонили їздити на авто без глушника та запускати феєрверки

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Заборона діє під час воєнного стану та 30 днів після його припинення.

Київська міська рада заборонила реалізацію та запуск феєрверків у столиці під час війни, а також пересування містом автомобілів без глушника.

У Києві заборонили їздити на авто без глушника та запускати феєрверки

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні (23 червня – ред.) ми ухвалили рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у Києві. Та пересування містом автомобілів без глушника. Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти. Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку. За це має бути відповідальність», – зазначив Кличко.

За словами мера столиці, перше рішення передбачає, що під час дії воєнного стану в Україні та 30 днів після його припинення або скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.

Водночас друге рішення передбачає заборону руху Києвом транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України.

Нагадаємо, з 17 червня у столиці заборонено використання піротехнічних виробів та гучну музику. // LB.ua

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