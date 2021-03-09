У київському виші на «русском языке», з бурхливими оплесками та перерізанням стрічки, урочисто відкрили жіночий туалет (відео)

В канун 8 березня в столичному Державному університеті телекомунікацій урочисто відкрили жіночий туалет.

Відео цієї «урочистої події», оприлюднила журналістка Ірина Наволнєва на свої сторінці в Фейсбуці.

Хвалили ректора Толупко, що той прийняв таке видатне рішення, а ще дозволив жінкам з профкому вибирати колір плитки. «Вам понравится наша работа, ведь мы очень стрались для вас» — гордо заявив виступаючий, читаючи вірш. Та пообіцяв всім шампанського в честь такої визначної події для університету.

На відкриття туалету у зібралося чимало працівників, які радісно вітали перерізання стрічки.

УК