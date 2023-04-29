У Києві французький художник створив мурал із зображенням Олександра Мацієвського, якого росіяни розстріляли за слова «Слава Україні!» (фото)

В центрі Києва на одній з адміністративних будівель Верховної Ради України французький художник Крістіан Ґуемі створив стінопис із зображенням героя України Олександра Мацієвського, який був розстріляний росіянами після гасла “Слава Україні!”.

Про це інформує пресслужба Верховної Ради України.

Автор муралу – французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215. Під час офіційного візиту до Французької Республіки у січні 2023 року делегація Верховної Ради України відвідала фотовиставку робіт Крістіана Ґуемі, презентовану у будівлі Національної Асамблеї Французької Республіки. Там і виникла спільна ідея щодо створення муралу у Києві.

Зазначимо, що це не перша робота Крістіана Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.

Керівник Апарату Верховної Ради України В’ячеслав Штучний зазначив, що мурал – це вшанування пам’яті всіх героїв, які щодня захищають Україну та віддають за незалежність і територіальну цілісність найцінніше, – своє життя.

“Ми завжди маємо пам’ятати про подвиг кожного нашого героя, кожної героїні, які ціною всього наближають перемогу України над жорстоким російським агресором. І ця пам’ять має увіковічитися з покоління у покоління”, – наголосив В’ячеслав Штучний. // Букви