У Києві на Глибочицькій з 1 лютого через ремонт колій припиняється рух двох трамваїв (схема)

Рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт

У Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій починається ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припиняється. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Про це йдеться в повідомленні КП «Київпастранс».

Як повідомили у комунальному підприємстві, з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал.

Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

Зазначається, що для забезпечення перевезення пасажирів:

запроваджується тимчасовий автобусний маршрут № 14Т: «Проспект Відрадний – Контрактова площа».

збільшується кількість трамваїв на маршруті № 15 «Проспект Відрадний – вул. Старовокзальна».

Крім того пасажирів попереджають про можливе тимчасове перенесення зупинок громадського транспорту на вул. Глибочицькій.