У Києві на Глибочицькій з 1 лютого через ремонт колій припиняється рух двох трамваїв (схема)
Рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт
У Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій починається ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припиняється. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Про це йдеться в повідомленні КП «Київпастранс».
Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.
- запроваджується тимчасовий автобусний маршрут № 14Т: «Проспект Відрадний – Контрактова площа».
- збільшується кількість трамваїв на маршруті № 15 «Проспект Відрадний – вул. Старовокзальна».
Крім того пасажирів попереджають про можливе тимчасове перенесення зупинок громадського транспорту на вул. Глибочицькій.