У Києві на Глибочицькій з 1 лютого через ремонт колій припиняється рух двох трамваїв (схема)

Published

Рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт

У Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій починається ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припиняється. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Про це йдеться в повідомленні КП «Київпастранс».

Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

  • запроваджується тимчасовий автобусний маршрут № 14Т: «Проспект Відрадний – Контрактова площа».
  • збільшується кількість трамваїв на маршруті № 15 «Проспект Відрадний – вул. Старовокзальна».

Крім того пасажирів попереджають про можливе тимчасове перенесення зупинок громадського транспорту на вул. Глибочицькій.

Під час ремонту можливе тимчасове перенесення зупинок громадського транспорту на вул. Глибочицькій

Під час ремонту можливе тимчасове перенесення зупинок громадського транспорту на вул. Глибочицькій. Інфографіка КП «Київпастранс»

Like

Tags:

You may also like...