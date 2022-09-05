У Києві подружжя за два роки дійшло до Верховного Суду, судячись за ім’я дитини

З рештою Верховний Суд вирішив, що дитині треба дати подвійне ім’я та подвійне прізвище.

У Києві подружжя понад два роки не могло дійти згоди щодо імені новонародженої дитини.

Крапку у цьому питанні поставив Верховний суд, винісши відповідне рішення.

Як раніш про цю справу писали ЗМІ, дитина народилася у лютому 2020 року. В пологовому чоловік запропонував назвати доньку на честь її матері, обох бабусь і прабаби. Дружина категорично відмовилась і також хотіла, щоб дівчинка мала її прізвище (у шлюбі жінка залишила дівоче прізвище). Чоловік, навпаки, хотів, аби донька мала його прізвище.

Через суперечку батьків новонароджена дитина не отримала свідоцтва про народження.

У травні того ж року чоловік звернувся до суду й той став на його бік. А в листопаді жінка подала касаційну скаргу. Справа дійшла до Верховного суду, і в червні 2022 року було вирішено дати дитині подвійне ім’я та подвійне прізвище.

Суд виходив з того, що ані законодавство України, ані норми міжнародного права, не наділяють одного з батьків пріоритетним правом щодо дитини.

Нагадаємо, минулого року в Києві найпопулярнішими іменами для новонароджених стали: Софія, Марія, Злата, Максим, Іван та Матвій. Також маленьких киян називали Властилина, Квітослава, Ілон, Варфоломій, Арістарх.

У 2018 році у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити батькам давати своїм дітям імена, що “ображають суспільну мораль” і називати немовлят Януковичами та Золушками. Пропонувалося заборонити дитині давати ім’я і міняти його на складене з назв неживих предметів, придуманих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур; одночасно літери, символи та цифри; нецензурну лексику тощо. Однак, цей законопроєкт не схвалили. Такий проєкт також намагалися впровадити у 2014 році.

Пізніше голова Мін’юсту Денис Малюська заявив, що на цей момент в Україні не існує обмежень на присвоєння імені дитині. Він зазначив, що вже неодноразово чув побоювання з боку громадськості, що Мін’юст може заборонити батькам називати дітей незвичайними іменами, однак сам вважає такі заборони консервативним підходом.

“Моя особиста думка: якщо батьки хочуть назвати дитину Z148, то мають на це право, і це нормально”, – говорив Малюська.

3 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на заміну по батькові”. Законом доповнено статтю 295 Цивільного кодексу та статтю 149 Сімейного кодексу положеннями, які дозволяють фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім‘я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові.

Згідно з законом, змінювати на власний розсуд своє прізвище, ім’я та (чи) по батькові дозволяється із 16 років. З 14 років дозволяється змінити своє прізвище, ім’я та (або) по батькові за згодою батьків чи піклувальників. Закон набув чинності 1 січня 2021 року. // LB.ua