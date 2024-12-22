У Києві рецидивісти просили гроші, видаючи себе за військових

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили в Instagram відео, на якому двоє чоловіків – один з ознаками інвалідності, а інший одягнутий у військову форму без розпізнавальних знаків, перебували біля торгівельного центру в Дарницькому районі та просили у громадян кошти, представляючись колишніми військовими ЗСУ.

Під час спілкування із автором ролика, дійсним колишнім військовим та учасником бойових дій, чоловіки скаржились на відсутність виплат, у зв’язку з чим вони змушені жебракувати.

Вказаний допис набрав близько двохсот тисяч переглядів й активно поширювався користувачами на інших інтернет-платформах, що, в свою чергу, створювало у громадян спотворену картину покинутості українських захисників та відсутності піклування про них з боку держави.

У ході перевірки вказаної інформації поліцейські Києва встановили всіх учасників відеозйомки. Псевдовійськовими виявились 39-річний киянин та 34-річний уродженець Херсону, який нещодавно переїхав до столиці. Обидва раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та наркозлочинів.

Чоловіки опинились в скрутному положенні й вирішили просити у відвідувачів торгівельного центру матеріальної допомоги. Зі слів останніх, під час спілкування з одним з перехожих, вони ввели в оману свого співрозмовника щодо нібито своєї причетності до Сил оборони країни й останній в подальшому поширив зазначене відео на широку аудіторію.

Правоохоронці провели з чоловіками роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості розповсюдження недостовірної інформації та надали контакти служб, які надають соціальну допомогу.

Поліцейські закликають блогерів та медійних осіб обов’язково перевіряти інформацію, перш ніж її публікувати на широкий загал, а громадян – критично ставитись до провокаційних новин в інтернеті, а у разі виявлення осіб, які потребують допомоги – звертатись до відповідних служб!

Відділ комунікації поліції Києва