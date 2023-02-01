У Києві судитимуть чоловіка, який недопалком на балконі, підпалив 10 квартир

Місцевий мешканець залишив на балконі недопалок, внаслідок чого почалася пожежа, яка пошкодила десять квартир у будинку. Крім цього одна з мешканок намагалась врятуватись від пожежі та отримала травми, випавши з вікна третього поверху. Розмір матеріальних збитків внаслідок пожежі склав понад 1 мільйон гривень. За скоєне загрожує до трьох років позбавлення волі.

Влітку минулого року до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерхівці на вулиці Івана Микитенка. Тоді за вказаною адресою негайно прибули пожежно-рятувальні підрозділи, карети «швидких», а також правоохоронці.

Як розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Олександр Степура, на місці події поліцейські з’ясували, що загоряння сталося на балконі однієї з квартир на першому поверсі з розповсюдженням вогню по балконам на вищі поверхи та сусідній під’їзд:

«Вогнеборці ліквідували пожежу та врятували 10 осіб. Одна жінка намагалася самостійно врятуватися під пожежі та випала з вікна третього поверху, отримавши травми середньої тяжкості. Провівши низку невідкладних оперативно-розшукових заходів, ми встановили, що до пожежі причетний власник квартири на першому поверсі, який залишив недопалок цигарки на балконі та пішов спати. У результаті пошкодження отримали десять квартир будинку, а також одне приміщення загального користування. За висновками проведених експертиз, розмір загальних матеріальних збитків внаслідок пожежі склав понад мільйон гривень».

За цим фактом слідчі територіального підрозділу під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей та майнову шкоду у великому розмірі. Санкція статті передбачає штраф до чотирьох тисяч двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи строком до двох років, або обмеження волі строком до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На період досудового розслідування 55-річний фігурант перебував під нічним домашнім арештом», – зазначив Олександр Степура.

Відділ комунікації поліції Києва