У Києві та області 15-17 листопада проходитимуть військові навчання. Містян закликають зберігати спокій.

Буде їздити важка техніка

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-кана л заступника командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

“Протягом 15-17 листопада в межах міста Києва та області будуть проведені навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва”, – пише Павлюк.

За словами заступника командувача Сухопутних військ, під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

“Метою заходу є нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції”, – додає Павлюк.

Очікується також переміщення особового складу та рух важкої техніки.