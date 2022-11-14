У Києві та області 15-17 листопада проходитимуть військові навчання. Містян закликають зберігати спокій.
Буде їздити важка техніка
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.
“Протягом 15-17 листопада в межах міста Києва та області будуть проведені навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва”, – пише Павлюк.
За словами заступника командувача Сухопутних військ, під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.
“Метою заходу є нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції”, – додає Павлюк.
Очікується також переміщення особового складу та рух важкої техніки.