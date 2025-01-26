У Києві Цифровому вже доступна віртуальна валідація проїзду: як скористатися новою функцією

Відтепер новий спосіб підтвердження оплати доступний в усіх комунальних автобусах, трамваях і тролейбусах міста: комунальники вже закликають пасажирів тестувати нову функцію у застосунку

У Києві Цифровому впроваджено новий сервіс для пасажирів громадського транспорту. Йдеться про віртуальну валідацію проїзду: відтепер вона доступна в усіх комунальних автобусах, трамваях і тролейбусах міста. Комунальники вже закликають пасажирів тестувати нову функцію у застосунку.

Про початок роботи віртуальної валідації повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич. Він каже, що усі охочі вже можуть протестувати функцію – вона працює в усьому громадському транспорті Києва.

“Тепер усе, що потрібно для оплати проїзду, завжди під рукою – у вашому смартфоні. Користуйтесь новим сервісом і діліться враженнями. Нам важливий зворотний звʼязок”, – зазначив Петро Оленич.

Щоб скористатися новим сервісом, достатньо відкрити мобільний застосунок Київ Цифровий, вибрати сервіс “Оплата проїзду” і відсканувати QR-код, розміщений у салоні транспорту, або ввести його вручну, вибравши відповідний тип транспорту. Після цього можна оплатити проїзд у зручний для вас спосіб: транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою. У застосунку автоматично з’явиться запис про використану поїздку, який можна пред’явити контролеру.

Для зручності відмітка оплати проїзду з валідацією одразу в застосунку відрізняється від інших іконок у стрічці Київ Цифровий. Усі контролери, кажуть у КМДА, мають інструкції щодо перевірки нового виду оплати проїзду. У разі виникнення додаткових питань чи непорозумінь з контролерами можна звернутись на гарячу лінію КП “Київпастранc” за номером: 0800-504-411. // Інформатор