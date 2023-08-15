У Києві запустили онлайн оплату штрафу за безквитковий проїзд
Кияни з сьогоднішнього дня можуть сплачувати штрафи за проїзд у громадському транспорті без квитка у безготівковий спосіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Як зазначають у КМДА, тепер у громадському транспорті “Київпастранс” розміщуватимуть інформаційні плакати з реквізитами рахунку для сплати штрафів. Також для зручності на плакатах буде і QR-код, за допомогою якого штраф можна буде сплатити у кілька кліків.
У відомстві уточнюють, що у графі “Призначення платежу” необхідно обов’язково вказати номер квитанції та провести сплату штрафу у присутності контролера.
Що змінилося
Варто зауважити, що раніше оплата штрафів за безквитковий проїзд була доступна лише готівкою. Порушники мали заплатити його контролеру на місці.
Наразі штраф за безквитковий проїзд в Україні становить двадцятикратний розмір від вартості проїзду.