У Києво-Печерській Лаврі «кремлепатріархатні» вихваляли «русскій мір», за справу взялися СБУ й Нацполіція

У церкві Всіх Святих Києво-Печерської Лаври, якою володіє УПЦ (МП), співали пісні, які вихваляють “русскій мір”.

Відео оприлюднив священник Православної церкви України Михайло Омелян.

“На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за Росію. Який жах! Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і – мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях???”, – йдеться в дописі отця Омеляна.

На інцидент відреагували в Службі безпеки України.

Як ідеться в повідомленні пресслужби СБУ, вже вивчають усі деталі справи і ця ситуація “не залишиться без відповідної реакції”.

Керівник СБУ Василь Малюк заявив, що “ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на “пробудження матушкі-Русі”, мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян” і що “ми не допустимо таких проявів”.

У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті додали, що звернулися в Нацполіцію та СБУ.

“Вранці були консультації представників силових відомств і ДЕСС. Важливо встановити автентичність відео, зокрема перевірити, чи це автентичний звукоряд. Подальші висновки та дії залежать від цього. Правоохоронні органи вже працюють над перевіркою автентичності відео у взаємодії з представниками ПЦУ”, – зазначили в установі. // LB.ua