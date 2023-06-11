У Києво-Печерській лаврі відправили панахиду за гетьманом Мазепою

За ініціативи Міністерства культури та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні розпочалися реставраційні роботи у церкві Всіх святих.

Сьогодні у день Всіх святих у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври, яка була збудована коштом гетьмана Івана Мазепи, відбулося богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

У Лаврі відправлено панахиду за гетьманом Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою.

У програмі державного будівництва Мазепа приділив надзвичайну увагу розвиткові Лаври та взагалі Печерського містечка як церковного, культурно-мистецького, освітнього осередку.

“Церква Всіх святих завжди чітко пов’язувалася у свідомості українців з іменем великого гетьмана. “Мазепиною церквою” називалася навіть у путівниках імперських часів”, − зазначив Ткаченко.

Він додав, що за ініціативи Міністерства культури та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні розпочалися реставраційні роботи у церкві Всіх святих, аби “зберегти безцінний внесок гетьмана в історію українського народу”.