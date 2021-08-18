У львівському парку іноземці зарізали козу і перелякали місцевих жителів. А вбити свиню — не страшно?
У парку «Знесіння» іноземці зарізали козу і смажили її на вогні — тепер їм загрожує кримінальна відповідальність.
Про це повідомили у місцевій поліції.
Сьогодні вдень, 18 серпня, патрульні отримали виклик у парк Знесіння, що біля цвинтаря іноземці хочуть зарізати козу і повели її у хащі. Зі слів заявника, у них в руках були ножі.
Патрульні негайно прибули на місце події. Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили 4 іноземців, які смажили на відкритому вогні козу.
Їм дали вказівку припинити правопорушення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Львівського районного управління поліції.
Іноземцям віком: 24, 26, 30 та 34 роки, загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб) ККУ або за ч. 2 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб) КУпАП
Чоловіки пояснили, що купили козу в селі поблизу Львова для власного споживання. Обставини з’ясовуватимуть слідчі. // ДілоTweet