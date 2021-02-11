У Львові чотирьох пацієнтів врятували пересадкою органів від одного донора

Лікарі пересадили серце, печінку та дві нирки.

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова пересадили серце, печінку та дві нирки від посмертного донора. Таким чином медики врятували чотири людини.

Про це повідомляється на сторінці лікарні у фейсбуці.

6 лютого до клініки із запамороченням та втратою свідомості потрапила 45-річна жінка. У неї діагностували розрив аневризми. Стан пацієнтки прогресивно погіршувався, після чого лікарі констатували смерть мозку.

Рідні жінки дали згоду на трансплантацію органів для порятунку інших життів.

«Коротко про реципієнтів. Нове здорове серце забилось у грудях 22-річного Василя. Нирку отримала 36-річна Оксана, мама двох маленьких діток. Ще одну нирку — 34-річний Ярослав, тато двох маленьких діток. Печінку отримала 48-річна Галина, мама трьох дітей. Внаслідок цирозу печінки та кількох шлунково-кишкових кровотеч вона уже неодноразово ставала нашою пацієнткою», — повідомили лікарі.

Всі операції відбувались водночас у кількох операційних. Їх здійснювали 40 медичних працівників із різних бригад, а на процес загалом витратили 16 годин.