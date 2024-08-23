У Львові судитимуть зловмисницю, яка поранила ножем свого знайомого

За скоєне 34-річній львів’янці загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Повідомлення про пацієнта, доставленого до однієї з львівських лікарень з діагнозом «проникаюче поранення грудної клітини», надійшло у поліцію 13 червня близько другої години ночі. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших підрозділів відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2.

Як встановили правоохоронці, напередодні ввечері до пораненого, 38-річного львів’янина, завітала в гості його знайома – також жителька Львова віком 34 роки. В якийсь момент між господарем тагостею виник конфлікт, під час якого жінка завдала чоловіку удару ножем у ділянку грудей, спричинивши тяжке тілесне ушкодження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Львівської області