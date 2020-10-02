У Марківському районі поновили права громади на використання сільгоспземель вартістю понад ₴12 млн.

За позовом Старобільської місцевої прокуратури та на виконання рішення суду у комунальну власність повернуто земельні ділянки

сільськогосподарського призначення загальною площею майже 56 га вартістю понад 12 млн грн.

Нагадаємо, Марківський районний суд Луганської області задовольнив позов місцевої прокуратури про скасування незаконного рішення Сичанської сільської ради Марківського району та зобов’язання повернути землю у власність територіальної громади.

Позов мотивовано тим, що органом місцевого самоврядування у вересні 2018 року без правових підстав передано землю 32-м громадянам для ведення селянського господарства. При цьому було порушено встановлений земельним законодавством порядок зміни цільового призначення земельних ділянок та їх безоплатної передачі з комунальної у приватну власність.

На сьогодні рішення суду виконано — права територіальної громади на розпорядження землями поновлені.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури