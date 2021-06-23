У Мелітополі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив неповнолітньому тяжкі тілесні ушкодження

Як встановили правоохоронці, чоловік наніс 15-річному хлопцеві декілька ударів в область голови під час конфлікту, після чого з місця злочину втік. Оперативники протягом декількох годин встановили та розшукали кривдника. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.

21 червня о 03:30 до чергової частини Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що до міської лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізовано 15-річного хлопця.

Виїздом на місце події працівники слідчо-оперативної групи встановили, що 21 червня близько третьої години поблизу одного з супермаркетів, на бульварі 30-річчя Перемоги у Мелітополі, між неповнолітнім хлопцем та невідомим чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, раптово виник конфлікт, в ході якого старший з опонентів ногою наніс юнаку декілька ударів в область голови, після чого втік.

Завдяки оперативному відпрацюванню інформації, працівники кримінальної поліції протягом декількох годин встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець Мелітополя 1994 року народження. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

22 червня слідчим, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено від п’яти до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Крім того встановлено, що наразі у Мелітопольському міськрайонному суді перебуває обвинувальний акт, згідно якого дана особа обґрунтовано обвинувачується у кримінальних правопорушеннях за фактами хуліганства, пограбування та крадіжки майна.

Відділ комунікації поліції Запорізької області