У Мінкульті розповіли про знахідки під час ексгумації у селі Пужники на Тернопільщині

На місці колишнього села Пужники на Тернопільщині завершують польовий етап дослідження. Там українсько-польська експедиція проводить ексгумацію останків загиблих мешканців села. У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій розповіли про проміжні підсумки пошуків.

«Станом на сьогодні віднайдено останки понад 30 осіб. Ексгумовано більше 20 осіб. Крім того, виявили і вилучили досить значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет, хрестиків. Остаточне число можна буде встановити лише після вилучення усіх останків та проведення антропологічних досліджень. Наразі спільна експедиція працює дуже чітко та злагоджено», – зазначив заступник міністра культури з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

Посадовець додав, що Україна та Польща домовилися, що останки перепоховають на кладовищі на території села Пужники. Також сторони планують підготувати єдиний звіт за результатами ексгумації.

«Ця історія може стати новітньою сторінкою у спільному трактуванні минулого. Ми шукаємо те, що нас об’єднує, а не те, що роз’єднує. Наше доброзичливе ставлення мотивує польських партнерів допомагати нам в проведенні пошукових робіт на території Польщі», – наголосив Андрій Наджос.

Всі пошукові роботи завершать орієнтовно через два тижні. Наступним кроком буде відбір генетичного матеріалу для подальшого порівняльного аналізу ДНК.