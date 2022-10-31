У Молдові, в прикордонному з Україною населеному пункті Наславчі, впали уламки російської ракети

Сьогодні вранці ракета, збита українською зенітною системою, впала в північній частині міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною. Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС Молдови.

Українська влада повідомила, що сьогодні вранці була здійснена атака безпілотників на дамбу Дністровськ1 на території України, яка знаходиться на відстані 10 км від дамби Наславча. Російська атака не вплинула на дамбу, але електричні компоненти, пов’язані з українською дамбою, були атаковані, націлившись на електричні трансформатори.

Українська влада заявляє, що загрози повені немає.

Наразі сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливих небезпек, на місці працює документальна група.