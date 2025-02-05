У Національній академії внутрішніх справ навчатимуть ідентифікувати зброю для міжнародних кримінальних судів

У НАВС проходять підвищення кваліфікації спеціалісти-криміналісти з усієї країни.

Через повномасштабне вторгнення в Україні з’явилося чимало нелегальної зброї, яка за різних обставин потрапляє до рук громадян. Крім того, за статистичними даними, у рази збільшилася кількість кримінальних злочинів, учинених з використанням вогнепальної зброї. Тож у Міністерстві внутрішніх справ України було прийнято рішення провести підготовку спеціалістів-криміналістів, поглибивши їх знання, що стосуються судово-балістичних досліджень. Сьогодні перші групи проходять інтенсивний курс підвищення кваліфікації в навчально-науковому експертно-криміналістичному інституті Національної академії внутрішніх справ.

«Більшість слухачів раніше закінчили наш інститут за напрямом техніко-криміналістичного забезпечення і нині працюють у підрозділах поліції, забезпечуючи проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних проваджень, – пояснює доцент кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННЕКІ НАВС Юрій Приходько. – Під час підвищення кваліфікації можна поглибити знання щодо вогнепальної зброї, бойових припасів і слідів їх застосування. Крім того, слухачі удосконалюють навички вилучення та оформлення речових доказів, враховуючи стандарти Міжнародного кримінального суду, та їх подальшого дослідження. Після повномасштабного вторгнення, коли на деокупованих територіях почали знаходити масові поховання цивільних осіб, розстріляних окупантами, постала необхідність у забезпеченні оперативної фіксації цих злочинів, та подальшого їх розслідування відповідно до чинного законодавства України та особливостей здійснення правосуддя Міжнародним кримінальним судом».

За словами завідувача відділу дослідження зброї лабораторії криміналістичних видів досліджень ДНДЕКЦ Олексія Соколова, сьогодні на «чорному» ринку в Україні зброя коштує дорожче, ніж у європейських країнах. Однак після війни ситуація може кардинально змінитися – і потік нелегальної зброї рине до наших сусідів у Європу.

Олексій Соколов був спеціально запрошений до проведення занять як експерт-практик, що ділиться досвідом, як правильно забезпечувати проведення слідчих (розшукових) дій, аби не нашкодити слідству. Він нагадує слухачам, що невдовзі від них також залежатиме припинення трафіку нелегальної зброї до країн Європи.

Тож в умовах сьогодення перед спеціалістами-криміналістами постало важливе завдання – вивчити всі наявні зразки вогнепальної зброї, зокрема ті, що надійшли від наших західних партнерів, а також які використовують окупанти, знати ознаки переробки зброї (наприклад, з газової на вогнепальну, саморобну), розрізняти макет від бойової зброї (адже траплялися випадки, коли так звані макети навіть з отворами в стволі були придатні для стрільби бойовими припасами).

А для цього зброю має бути доведено до такого стану, щоб ні її, ні окремі конструктивні елементи не можна було використовувати.

Це все – лише незначна частина того, чого навчатимуть слухачів під час інтенсивного курсу підвищення кваліфікації. Тож робота триває.

Національна академія внутрішніх справ