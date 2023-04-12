У Національній психологічній асоціації розповіли, чи перевірятимуть діяльність Спартака Субботи

Національна психологічна асоціація України не перевірятиме факти, викладені у розслідуванні про Спартака Субботу, оскільки він не є членом спілки.

Про це “Українській правді. Життя” розповіла президентка НПА Валерія Палій.

Блогера, популярного “психотерапевта” та експерта Спартака Субботу звинуватили у брехні щодо власної освіти та наукових ступенів, а також у сексуальних контактах з клієнтками. Розслідування про Субботу зробив психотерапевт Ілля Полудьонний, він збирав докази 7 місяців.

За словами Валерії Палій, Спартак Суббота не є членом Національної психологічної асоціації, тому застосувати до нього якісь санкції вони не можуть.

Членство у НПА є добровільним. Психолог, який хоче вступити до асоціації, мусить подати відповідну заяву, підтвердити документами набуту фахову освіту та погодитися з етичним кодексом психолога НПА. Наразі членами організації є 1, 5 тис. фахівців зі всієї України.

“Спартак Субота ніколи не подавав заяву на членство до НПА. Однак в оприлюдненому розслідуванні є і інші фігуранти, які є членами НПА. І ми направили запит до нашої етичної комісії, де будуть робити аналіз – чи порушує їхня поведінка стандарти професійної спільноти та етичний кодекс психолога НПА. Ми також попросили етичну комісію цю ситуацію публічно прокоментувати”, – говорить Валерія Палій.

За словами президентки НПА перевіряти будуть поведінку психологів Віталія Луньова та Олександри Білявської, які згадуються у розслідуванні Іллі Полудьонного.

У розслідуванні йдеться про те, що Віталій Луньов є науковим керівником дисертації Спартака Субботи, а наукові роботи Субботи і Білявської містять схожі фрагменти.

Взагалі скандал навколо Спартака Субботи у НПА вважають “холодним душем” і вчить розвивати критичне мислення та не довіряти усьому, що кажуть з екранів, навіть якщо постать – харизматична.

“Розслідування викриває багато проблем на сьогоднішній момент. Йдеться і про регуляцію психологічних послуг, і про те, як часто не критично суспільство ставиться до так званих лідерів думок”, – каже Валерія Палій.

На думку президентки НПА, ринок надання психологічних послуг потребує певної регуляції, бо наразі є суттєві прогалини у законодавстві. Тому дуже часто споживачі послуг психологів не захищені.

“Наприклад, у нас не поширена культура запиту дипломів у психологів. Немає загальнообов’язкових відкритих реєстрів. Так, ми можемо засуджувати і робити етичний аналіз. Однак це дуже обмежені санкції”, – каже вона.

Нагадаємо, сам блогер Спартак Суббота назвав висновки розслідування “неправильними” і заявив, що буде захищати свою аудиторію та близьких від хейту.