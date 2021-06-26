У приміщеннях ритуальних служб та території Лісового кладовища проходять обшуки правоохоронців

У приміщеннях ритуальної служби – СКП «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» здійснюють обшуки підрозділи правоохоронних органів міста Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Зокрема, обшуки тривають як на території СКП, так і території, що є частиною Лісового кладовища, а також вдома у керівного складу підприємства. Про це повідомляє спеціалізоване комунальне підприємство.

За попередньою інформацією СКП, слідчі дії проводять у рамках кримінального провадження 2019 року. На вимогу правоохоронних органів надається уся документація. Підприємство співпрацює зі слідством та надає доступ до усіх матеріалів у межах чинного законодавства.