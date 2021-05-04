У семьи украинской военнослужащей, перешедшей на службу к оккупантам, отбирают квартиру в Крыму

«Власти» оккупированного Крыма пытаются забрать квартиру в Севастополе у украинской военной Татьяны Шевчук, которая перешла на сторону России в 2014 году во время так называемой «крымской весны».

Квартиру в Севастополе женщина получила в 2007 году от третьего президента Украины Виктора Ющенко. До этого она вместе с мужем и тремя детьми жили в общежитии, где у них была 16-метровая комната.

Тогда Татьяна 11 лет служила в Военно-морских силах Украины и была в звании старшего матроса.

«После «присоединения» к России я продолжила служить в Вооруженных силах РФ. Наша часть перешла в подчинение «Бельбека» (военного аэродрома. — ред.), летной авиации. Все руководство пришло из Ростова. Мы считались интегрированными. На нас все время говорили: «Интегрированные, предатели родины», — рассказала Шевчук.

Под конец 2014 года Татьяна получила травму спинного и головного мозга. Это привело к инвалидности. После чего женщина начала с трудом ходить.

По ее словам, российская сторона не захотела оформлять инвалидность. При этом ее призывали увольняться.

В 2014 году «власти» Севастополя «национализировали» все государственное украинское имущество, в том числе и квартиру Татьяны.

Теперь женщина подала в суд. Интересно, что российские военные заявляют, что данное жилье — ведомственное. Женщине говорят, чтобы она забирала вещи и выезжала из квартиры. // РБК-Украина