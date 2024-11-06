У Швейцарії під загрозою чималого штрафу заборонили носити паранджу

Швейцарія стала ще однією європейською країною, яка заборонила “ісламські вуалі”.

У Швейцарії ухвалено закон на заборону носіння паранджі в громадських місцях. Закон набуде чинності з 1 січня 2025 року. Про це повідомляє Reuters у середу, 6 листопада.

Цей захід було схвалено ще 2021 року на референдумі, і він викликав тоді дуже великий резонанс у мусульманських асоціаціях, проте за кілька років усе ж таки трансформувався в закон, який заведено називати «спірним». Пропозиція про ухвалення цього закону була ініційована тією самою групою, яка 2009 року організувала заборону на будівництво у Швейцарії нових мінаретів – щоб уникнути «ісламізації» європейської країни.

У своїй заяві правляча Федеральна рада повідомила, що вона встановила дату початку дії заборони і що будь-кому, хто незаконно порушить її, загрожує штраф у розмірі до 1000 швейцарських франків (1144 долари).

Заборона не поширюється на літаки, дипломатичні та консульські установи, а в місцях відправлення культу та інших священних місцях особи можуть бути закриті, заявив уряд.

За словами уряду, закривати обличчя, як і раніше, дозволено з причин, пов’язаних зі здоров’ям і безпекою, відповідно до місцевих звичаїв або через погодні умови. Вони також будуть дозволені в художніх і розважальних цілях і для реклами, додали в уряді.

Якщо такі покриття необхідні для особистого захисту під час здійснення свободи слова та зібрань, вони мають бути дозволені за умови, що відповідальний орган уже схвалив їх, і громадський порядок не буде порушено, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2018 року в Нідерландах ухвалили закон, що забороняє носити вуалі, які покривають обличчя, у громадських будівлях, таких як школи, урядові установи та лікарні. Нижня палата схвалила заборону 2016 року після спроб ввести повну заборону паранджі та іншого одягу, що закриває обличчя.

Закон забороняє будь-який одяг, що закриває обличчя, включно з моторними шоломами і лижними масками, у громадських будівлях, але не на вулиці. Мета закону – зробити школи, лікарні та громадський транспорт безпечнішими, але критики кажуть, що його єдина мета – позбутися ісламських вуалей, таких як паранджа і нікаб. За порушення закону передбачено штраф. Раніше заходи проти носіння паранджі ухвалили в Бельгії, Франції, Данії та Іспанії, а також низці земель у Німеччині. // Дзеркало тижня