У суді у справі МН17 оприлюднили нові розмови бойовиків про «Бук»

У суді у справі збитого рейсу МН17 у небі над Донбасом опублікували нові записи розмов бойовиків так званої «ДНР», у яких вони обговорюють пересування зенітно-ракетної установки «Бук», з якої і збили літак.

Джерело: BBC

Деталі: Зокрема, йдеться про розмови «керівника розвідки ДНР» Сергія Дубінського з «заступником командира» батальйону «Восток» Олександром Семеновим. Окрім того, є розмови Дубінського з «міністром оборони ДНР» Ігорем Гіркіним та перемовини Дубінського із своїми підлеглими.

Так, в одній із розмов із Олегом Пулатовим (офіцером російської розвідки у відставці) Дубінський обговорював відправку «Бука» в сторону села Первомайське, що у Донецькій області. За версією слідства, саме звідти і випустили ракету по літаку.

Дубінський: «Значить у мене таке прохання і інформація. У Григорівці це все стадо поросят поповзло на схід. Подивіться, де там на схід.

Пулатов: А там нікуди.

Дубінський: Є там куди, є, дивіться. Там є під горочкой, вони прямо біля східного сусіда присіли. Вся їхня х … (команда) сидить там. Нехай східний сусід подивиться і в’ї … (вдарить). Тому що в Григорівці залишилося тільки 5-6 БМП.

Пулатов: Зрозумів.

Дубінський: Слухай мене. Зараз тобі «Крот» притягне «Бук-М» (в 2014 році позивний «Крот» носив ще один підозрюваний у справі — Леонід Харченко, голова розвідувального підрозділу ГРУ самопроголошеної «ДНР»).

Дубінський: Треба поставити десь в районі Первомайська його. «Бук-М» … І прийдуть три танка «Сходу» з охороною».

Дубінський і Пулатов є підозрюваними у справі збитого літака. Прокуратура вважає, що саме вони є безпосередньо причетними до транспортування зенітно-ракетної установки.

Що передувало: Окружний суд Гааги у понеділок 7 червня розпочав розгляд по суті у кримінальній справі про збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом в липні 2014 року.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою «Бук», про яку говорили підозрювані.

Раніше судді також відкинули запити щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи, заявивши, що Міжнародна слідча група вже зробила достатньо і що її висновки були включені в кримінальну справу досить детально.

Літак Boeing — 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) — Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, що знаходилися на борту, загинули. // УП