У Сватівському районі припинено нецільове використання земельної ділянки сільгосппризначення вартістю понад ₴200 тис. 

Рішенням Сватівського районного суду Луганської області задоволено позов Старобільської місцевої прокуратури Луганської області про розірвання договору оренди та повернення у розпорядження сільської ради земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 2 га вартістю понад 200 тис. грн у Сватівському району.

Встановлено, що у 2012 році Оборотнівська сільська рада Сватівського району передала землю у платне користування фізичній особі для сінокосіння та випасання худоби.

Водночас в порушення умов договору та вимог земельного законодавства земля використовувалася не за цільовим призначенням – орендар її розорав та засіяв соняшником.

Після набрання рішенням законної сили буде вирішено питання щодо фактичного повернення земельної ділянки у розпорядження територіальної громади.

Пресслужба прокуратури Луганської області