У Трьохізбенці під обстріл бойовиків попали житлові будинки (фото)

П’ять снарядів влучили в п’ятиповерховий будинок.

У середу ввечері під артилерійській обстріл зі сторони окупованої території Луганської області потрапили житлові будинки на околиці Трьохізбенки.

Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

По селищу випустили 30 снарядів калібру 120 мм та 122 мм. П’ять із них влучили у п’ятиповерховий будинок, від інших постраждали сусідня двоповерхівка та приватні будинки. Двоповерховий багатоквартирний будинок загорівся, але його загасили.

«Люди налякані та перебувають у шоці. Ще й тому, що до настання холодів житло відновити неможливо. Наразі проводиться обстеження з метою оцінки збитків, вирішується питання відселення постраждалих родин. Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ», – сказав з цього приводу голова ОДА Сергій Гайдай.

На сторінці Операції об’єднаних сил в фейсбуці повідомляється, що цей обстріл стався з 18:30 до 19:12. Стріляли зі сторони села Красний Лиман, яке знаходиться на правому березі Сіверського Дінця і контролюється російськими окупаційними військами.

Спостережна група української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін провела верифікацію наслідків обстрілу. Спостерігачі задокументували, що внаслідок обстрілу була пошкоджена цивільна інфраструктура: цивільний будинок, автомобіль та прилегла територія.

Нагадаємо, що у ранішньому зведенні пресцентру Операції об’єднаних сил не повідомлялося про стрілянину в Трьохізбенці. // LB.ua