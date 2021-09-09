У Трьохізбенці під обстріл бойовиків попали житлові будинки (фото)

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П’ять снарядів влучили в п’ятиповерховий будинок.

У середу ввечері під артилерійській обстріл зі сторони окупованої території Луганської області потрапили житлові будинки на околиці Трьохізбенки.

Фото: loga.gov.ua

Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

По селищу випустили 30 снарядів калібру 120 мм та 122 мм. П’ять із них влучили у п’ятиповерховий будинок, від інших постраждали сусідня двоповерхівка та приватні будинки. Двоповерховий багатоквартирний будинок загорівся, але його загасили.

Фото: loga.gov.ua

«Люди налякані та перебувають у шоці. Ще й тому, що до настання холодів житло відновити неможливо. Наразі проводиться обстеження з метою оцінки збитків, вирішується питання відселення постраждалих родин. Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ», – сказав з цього приводу голова ОДА Сергій Гайдай.

На сторінці Операції об’єднаних сил в фейсбуці повідомляється, що цей обстріл стався з 18:30 до 19:12. Стріляли зі сторони села Красний Лиман, яке знаходиться на правому березі Сіверського Дінця і контролюється російськими окупаційними військами.

Спостережна група української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін провела верифікацію наслідків обстрілу. Спостерігачі задокументували, що внаслідок обстрілу була пошкоджена цивільна інфраструктура: цивільний будинок, автомобіль та прилегла територія.

Нагадаємо, що у ранішньому зведенні пресцентру Операції об’єднаних сил не повідомлялося про стрілянину в Трьохізбенці. // LB.ua

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