У центрі Києва завтра обмежать рух автомобілів. Через якісь заходи

У Києві завтра, 16 червня, обмежать рух автомобілів у центрі міста. Це пов’язано з проведенням заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України в Telegram .

“Завтра, 16 червня, у зв’язку з проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва”, – сказано в повідомленні правоохоронців.

Про відновлення руху поліцейські обіцяють повідомити додатково.

При цьому водіїв просять з розумінням поставитися до таких обмежень та планувати свій маршрут з урахуванням вищезазначеної інформації.

Нагадаємо, що завтра, 16 червня, заплановано зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси та інших лідерів африканських країн.

Рамафоса хоче представити Зеленському нову мирну ініціативу щодо війни Росії проти України. У її створенні взяли участь країни Африки.