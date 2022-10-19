У всіх автобусах Києва зʼявилась можливість розрахунку банківською карткою

Очікується, що скоро система працюватиме для всіх видів комунального наземного транспорту.

У Києві на всіх комунальних автобусних маршрутах зʼявилась можливіть розраховуватися банківською карткою. До цього вона була підключена тільки на окремих.

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або телефон із функцією безконтактної оплати до валідатора, повідомили в пресслужбі КМДА.

“Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах. Очікується, що незабаром система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.