У Запорізькій області зʼявився перший Центр безпеки

У заходах з нагоди відкриття нової будівлі, де за лічені дні нестимуть службу поліцейський офіцер громади та рятувальники, взяв участь Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Будівництво цього Центру, який обслуговуватиме 13 населених пунктів громади, тривало 7 місяців. Під час відкриття Центру Ігор Клименко оглянув приміщення — тут окрім боксів для транспорту є диспетчерський пункт, кімната для відпочинку, укриття.

«Це перша громада, де відкрився такий Центр безпеки у Запорізькій області. Безпосередньо в цій громаді більше 10 населених пунктів. Близько 10 тисяч людей проживає на цій території, серед них — внутрішньопереміщені особи. Ми маємо кожному громадянину гарантувати безпеку», — зазначив Міністр внутрішніх справ.

Також Ігор Клименко повідомив, що і рятувальники, і поліцейський офіцер громади пройшли навчання у підрозділах ДСНС України та Національної поліції України. Наразі пожежно-рятувальний підрозділ оснащений усім необхідним: технікою, обладнанням, транспортом.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров під час відкриття зазначив, що найближчим часом на території Запорізької області побудують щонайменше ще три такі Центри безпеки.

«Ми розуміємо що у випадку надзвичайної ситуації працівники ДСНС мають приїжджати якомога швидше. Сьогодні безпека на території громади багато в чому залежить від Міністерства внутрішніх справ. Це наш спільний виклик, який ми продовжимо виконувати», — заявив Іван Федоров.

Міністр внутрішніх справ під час спілкування із особовим складом розповів про важливість створення Центрів безпеки у територіальних громадах.

«Відкриття таких Центрів по всій країні дозволить зменшити час на реагування та посилить комунікацію між екстреними службами. Безпека в Україні починається із безпеки у кожній з громад», — резюмував Ігор Клименко.

Департамент комунікації МВС України