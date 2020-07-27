Украинцы и эмиграция: кто и почему хочет мигрировать из Украины в ЕС

При обсуждении политической и социальной ситуации в Украине неизменно встает вопрос отношения граждан страны к своим восточным и западным соседям. Готовы ли украинцы сменить место жительства или отправиться работать в другую страну?

Россия, США или Европа?

По результатам исследований Киевского международного института социологии, прошедших весной 2020 года в различных областях Украины, лишь 6,3% украинских граждан с готовностью оформили бы гражданство РФ. И 86,3% жителей страны воспринимают эту идею негативно. Ситуация незначительно меняется, если к гражданству прилагается внушительная сумма «подъемных» в размере 100 000 долларов: вариант такого переезда рассматривают 11,2% опрошенных.

Переезд в США, Европу выглядит привлекательным для 27,1% украинцев. Однако 65,1% респондентов не покинут Украину даже при наличии такой возможности.

Стоит упомянуть, что процент украинцев, готовых покинуть страну или даже сменить гражданство на европейское значительно больше при наличии дохода выше среднего. Такие люди выбирают оформление паспорта ЕС в том числе из-за возможности получения бесплатного гражданства для детей в таком случае (источник), а это большие перспективы, как они считают.

К какому международному альянсу присоединиться

Как полагает 41,9% украинцев, участвовавших в опросе, Украине следует присоединиться к НАТО. По мнению 34,7% респондентов, страна должна сохранить нейтралитет. Еще 12% граждан считает, что верным внешнеполитическим шагом станет участие в ОДКБ.

Сторонниками вступления в Евросоюз являются чуть более 46% украинцев. Для 28,3% опрошенных важно сохранить независимость страны, отказаться от участия в союзах. 13,1% респондентов уверены, что Украина должна влиться в ЕАЭС.

Украинцы-консерваторы

По мнению политолога Виталия Литвиненко, украинцы — консервативная нация, готовая отстаивать свои традиции и самобытность. Это заметил Петр Порошенко, предложив в свое время стране предвыборный лозунг «віра, мова, армія». Идея поддержки веры, языка, армии получила широкую поддержку у избирателей.

Литвиненко уверен, что такая консервативность удерживает украинцев от переезда в Россию. Они не желают конкурировать с рабочей силой из Азии или с Кавказа, не хотят жить в условиях тоталитарного режима, который сейчас сложился в РФ.

Как считает политолог, в первые годы правления Путина трудовая миграция украинцев объяснялась высокими зарплатами на фоне возросших цен на углеводороды. При минимуме гражданских свобод платили хорошие деньги. Сейчас доходы трудовых мигрантов упали, и работать в России украинцы не стремятся. Те же, кто хотел жить в РФ, покинули страну еще в 2014 году.

Литвиненко уверен, что и страны Запада не кажутся гражданам Украины столь привлекательными, чтобы сменить место жительства. Здесь уже нет того объема социальных гарантий, который обеспечил бы иммигрантам достойное существование. Технологические трансформации, происходящие в развитых странах, завершатся, по мнению экспертов, во второй половине 2020-х годов. Они приведут к появлению новых технологически развитых государств, лидирующие позиции среди которых займут, вероятно, Соединенные Штаты, Канада. Страны же Восточной Европы окажутся среди аутсайдеров.

Политолог также полагает, что реальные сведения о доходах и уровне социальной защищенности украинцев сильно занижают: граждане страны не всегда зарабатывают меньше, чем в России или Европе. Живя на Западе, нужно платить налоги и большие страховые взносы. В Украине доходы не так велики, но и налогового бремени для большинства граждан здесь нет.

Нация домоседов?

Руслан Бортник, возглавляющий Украинский институт анализа и менеджмента политики, уверен, что трудовую миграцию и иммиграцию в РФ нужно рассматривать с учетом нескольких миллионов украинцев, уже легализировавшихся в России. К ним можно добавить жителей Донецка и Луганска, сотни тысяч которых также имеют российские паспорта.

По мнению Бортника, соцопрос отражает позицию украинцев, живущих в регионах, подконтрольных официальному Киеву. Население же самопровозглашенных республик рассматривает РФ как достаточно привлекательную страну для жизни и работы. Соцопрос показал, что и в Европу украинцы не сильно стремятся. Отчасти это объясняется национальной чертой украинцев — они большие домоседы, поэтому переезжают лишь в ситуации, вынуждающей сменить место жительства.

По разным данным, на заработках за пределами Украины (и в России, и в Европе), сейчас находится до 11 миллионов ее граждан. Трудовую миграцию в этих направлениях поддерживает безвизовый режим с ЕС и упрощенная процедура легализации на российской территории.