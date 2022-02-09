Украинцы все чаще покупают квартиры для для сдачи в долгосрочную или посуточную аренду

Покупка квартиры для сдачи в аренду становится все более популярной формой капиталовложения у украинцев. Доход от аренды в настоящее время более выгоден, чем банковские депозиты и сберегательные счета. Тем не менее, надо помнить, что покупка квартиры в аренду – это высокорисковое вложение. К стоимости покупки необходимо добавить стоимость отделки квартиры и ее последующего ремонта, а также непредвиденные расходы.

Чтобы безопасно сдавать долгосрочно ил посуточно квартиры или отдельные комнаты нужно правильно подготовиться и оценить масштаб потенциальных угроз.

Правильный план – залог успеха

Основой должна стать разработка хорошего инвестиционного плана – чем подробнее, тем лучше. Определить состояние капитала, который можно потратить на покупку квартиры. При необходимости ознакомимся с кредитными предложениями и выбрать оптимальный вариант. Стоит помнить, что льготными отчислениями по государственной программе «ипотека под 7%» могут воспользоваться не все.

Создание экономической симуляции также является очень важным этапом планирования. Инвестор должен учитывать предполагаемый доход, а также расходы на ремонт или возможную арендную плату. Покупка квартиры для сдачи в аренду не обязательно должна приносить прибыль все время. Стоит подготовиться к ситуации, при которой может не быть жильцов и придется покрывать все расходы самостоятельно. В связи с этим возникает необходимость иметь определенный финансовый резерв. В противном случае может случиться так, что непредвиденная случайная ситуация заставит быстро продать квартиру.

Подходящая квартира

Доходность аренды во многом зависит от специфики квартиры. Если она удачно расположена и хорошо оборудована, то можно рассчитывать на более высокий доход от аренды квартиры посуточно и удачном старте и в случаи долгосрочной аренды. Перед покупкой стоит набраться терпения и поискать привлекательное предложение. Многие инвесторы ищут подходящую квартиру в течение многих месяцев. Сочетание привлекательной цены покупки, удачного расположения и хорошего состояния квартиры обеспечит максимальную прибыль и снизит инвестиционный риск. Однако важно осознавать, что такие действия потребуют времени и терпения.

Перед тем, как найти арендатора, важно ознакомиться с действующими требованиями законодательства и текущей рыночной конъюнктурой. Чем лучше подготовиться к этому начинанию, тем меньше ошибок совершите. Поиск подходящих арендаторов может занять некоторое время. Тем не менее, это не то занятие, в котором нужно торопиться, помочь в этом могут онлайн агрегаторы.

Сдача квартиры в арену – это долгосрочная инвестиция, которая окупится только через несколько лет. Поэтому необходимо оставить финансовый резерв, который обезопасит инвестиции в трудных ситуациях. Через несколько месяцев инвестиции начнут окупаться, но (особенно в начале) также возможно будет время, когда баланс будет нулевым или даже отрицательным. В этой ситуации отсутствие финансового резерва может увеличить риск неудачи.

В последующие годы можно рассчитывать и на увеличение стоимости недвижимости. Однако также стоит учитывать тот факт, что развитие рынка аренды может вынудить снизить стоимость аренды. В этот момент инвестиции станут менее прибыльными.