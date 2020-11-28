Україна за чотири роки витратила майже 45 млн грн на утримання суддів, обвинувачених у корупції

З 2016 року з українського бюджету витратили 44,7 мільйонів гривень на виплати суддям, яких звинувачують у корупційних злочинах. З них близько 20 мільйонів пішло на утримання суддів, відсторонених від здійснення правосуддя.

Про це йдеться у дослідженні фундації DEJURE, зазначає видання Slidstvo.Info.

Аналітики громадської організації порахували виплати суддям, які обвинувачені в корупційних злочинах та набули цей статус з 2016 по вересень 2020 року. Справи щодо них розслідувало Національне антикорупційне бюро. За підрахунками DEJURЕ, всього з того часу до суду передали 49 обвинувальних актів щодо суддів. Деякі з них набували цього статусу двічі, а суддю Геннадія Молібогу офіційно звинувачували в корупційних правопорушеннях аж три рази.

Всього, за підрахунками аналітиків, за майже чотири роки держава витратила на виплати суддям, яких обвинувачують у корупції, 44,77 мільйони гривень. Найбільшу частину витратили на суддів, які залишаються на своїй посаді — це 22,04 мільйони. З них 19,4 мільйона отримали судді, які зараз правосуддя не здійснюють. Йдеться про відсторонених суддів, суддів без повноважень або тих, хто зараз очікує звільнення.

У цьому списку значиться, до прикладу, суддя Турківського райсуду Львівської області Лука Кріль. У грудні 2018 року його затримали під час отримання хабаря, за який суддя мав звільнити від відповідальності водія, що керував авто напідпитку. Тоді Кріля відсторонили. Однак на той момент він був єдиним суддею в Турківському суді, тож кілька місяців за своїм основним призначенням установа не працювала. Згодом Луку Кріля поновили на посаді й у січні цього року викрили на хабарі вдруге. Зараз він знову відсторонений.

Ще шістьох суддів звільнили через дисциплінарні провадження. Це, зокрема, суддя Андрій Новак, якого у 2018 році спіймали на отриманні 1 тисячі доларів хабаря. Тоді він, щоправда, вимагав аж 8 тисяч доларів і за ці гроші мав забазпечити поновлення на посаді і 1,5 мільйона гривень компенсації.

Вже після отримання обвинувального акту ці шість суддів впродовж певного часу залишалися на своїх посадах. Тож, за підрахунками DEJURE, на їхнє утримання витратили 5,7 мільйона гривень.

Частина суддів, яких обвинувачують у корупційних злочинах, встигли піти у відставку. Це означає, що після свого звільнення вони отримали вихідну допомогу — виплату після виходу у відставку, що приблизно дорівнює зарплаті за три місяці. Також ці судді отримують високі пенсії — 80% для 2016-2019 років та 50% для 2020 року їхніх окладів.

За підрахунками аналітиків, усього на виплати обвинуваченим у корупції суддям, які пішли у відставку, витратили 16,99 мільйонів гривень. Наприклад, майже 1 мільйон гривень отримав суддя у відставці Анатолій Целух, якого затримали на хабарі в розмірі 2,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про голову Октябрського райсуду Полтави Анатолія Савченка. Він напередодні виправдав полтавську бізнесменку, яка насмерть збила 15-річного велосипедиста. Як дізналася наша редакція, раніше Савченко виправдовував сина місцевого депутата за смертельну аварію напідпитку, а в цій справі його намагалися тричі відсторонити від розгляду.