Україні загрожує грип, агресивніший за COVID-19

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В Україну може прийти дуже небезпечний штам грипу. Про це повідомила головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я України доктор медичних наук професор Ольга Голубовська.

Грип в Україні

«Активність грипу продовжує зростати на території європейського регіону, причому ця активність почалася раніше, ніж у сезонах, що передували пандемії COVID-19. 27 країн повідомляють про інтенсивність поширення від середньої до украй високої. Найнеприємніше — переважання вірусів типу А (найагресивніші) у відділеннях інтенсивної терапії та в рамках епід. нагляду над важкими гострими інфекціями з недостатнім розвитком респіраторного дистресс-синдрому. Серед 126 випадків таких інфекцій у 17% виявлено віруси A (H3), а у 57% – A (H1)pdm09(!). І частка інфекцій, спричинених вірусами типу А, продовжує зростання, причому переважно за рахунок країн східної частини європейського регіону, включаючи Україну», — написала вона.

За словами Голубовської, «на відміну від COVID-19 грип зовсім не дає часу на довгі роздуми, людина буквально згоряє за кілька днів».

Інфекціоніст додала, що «якщо є можливість вакцинуватись, особливо групам ризику, ще не пізно». // Іван МОЗГОВИЙ, «ФАКТИ» 

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