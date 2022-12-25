Україні загрожує грип, агресивніший за COVID-19

В Україну може прийти дуже небезпечний штам грипу. Про це повідомила головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я України доктор медичних наук професор Ольга Голубовська.

«Активність грипу продовжує зростати на території європейського регіону, причому ця активність почалася раніше, ніж у сезонах, що передували пандемії COVID-19. 27 країн повідомляють про інтенсивність поширення від середньої до украй високої. Найнеприємніше — переважання вірусів типу А (найагресивніші) у відділеннях інтенсивної терапії та в рамках епід. нагляду над важкими гострими інфекціями з недостатнім розвитком респіраторного дистресс-синдрому. Серед 126 випадків таких інфекцій у 17% виявлено віруси A (H3), а у 57% – A (H1)pdm09(!). І частка інфекцій, спричинених вірусами типу А, продовжує зростання, причому переважно за рахунок країн східної частини європейського регіону, включаючи Україну», — написала вона.

За словами Голубовської, «на відміну від COVID-19 грип зовсім не дає часу на довгі роздуми, людина буквально згоряє за кілька днів».

Інфекціоніст додала, що «якщо є можливість вакцинуватись, особливо групам ризику, ще не пізно». // Іван МОЗГОВИЙ, «ФАКТИ»