Українські фармвиробники знизять ціни на найпопулярніші ліки (повний список)

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Ціни знизяться на препарати для лікування застудних захворювань, вітаміни, мікроелементи, ліки проти тиску тощо

Українські виробники фармацевтики підписали декларацію, в якій погодилися з 1 березня знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит серед населення. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Перелік ліків, на які буде знижено ціни

ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»

  • КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ, табл. контурн. чарунк. уп., #20
  • ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ, табл. контурн. чарунк. уп., в пачці, #10
  • ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ, табл. контурн. чарунк. уп., #6
  • ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ, табл. 500 мг контурн. чарунк. уп., пачка, #10
  • РАНІТИДИН-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 150 мг контурн. чарунк. уп., #20
  • МЕФЕНАМІНКА®, табл. в/о 500 мг контурн. чарунк. уп., в пачці, #20
  • АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ, табл. 500 мг контурн. чарунк. уп., #10
  • ТОНОРМА®, табл. в/о контурн. чарунк. уп., пачка, #30
  • ОМЕПРАЗОЛ-ДАРНИЦЯ, капс. 20 мг контурн. чарунк. уп., в пачці, #30
  • ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ, табл. 200 мг контурн. чарунк. уп., #50
  • ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ, табл. 60 мг контурн. чарунк. уп., #10
  • ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, табл. 5 мг контурн. чарунк. уп., #40
  • МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ, табл. 10 мг контурн. чарунк. уп., #50
  • КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ®, крап. орал., р-н фл. 25 мл, #1
  • НІМЕДАР®, гран. д/орал. сусп. 100 мг/2 г саше, #30
  • ЦИТРОПАК ДАРНИЦЯ таблетки №6
  • ЛОРАТАДИН ДАРНИЦЯ таблетки 10 МГ
  • ЛЕВОМІЦЕТИН ДАРНИЦЯ таблетки 500 МГ
  • ТАУФОН ДАРНИЦЯ очні краплі 4 % 10 МЛ 1
  • ДІАЗОЛІН ДАРНИЦЯ таблетки 100 МГ 10

АТ «ФАРМАК»

  • ЕВКАЗОЛІН® АКВА, спрей назальний 1 мг/г, фл. 10 г, №1
  • АНТРАЛЬ®, табл. в/о 0,2 г, №30
  • ФАРМАЗОЛІН®, краплі назальні 0,1%, фл. 10 мл, №1
  • ФАРМАЗОЛІН®, краплі назальні 0,05%, фл. 10 мл, №1
  • НАФТИЗИН®, краплі назальні 0,1%, скл. фл. 10 мл, №1
  • НАФТИЗИН®, краплі назальні 0,1%, п/е фл. 10 мл, №1
  • НАФТИЗИН®, краплі назальні 0,05%, п/е фл. 10 мл, №1
  • ФАРМАДОЛ®, табл., №50
  • ФАРМАДОЛ®, табл., №10
  • ФАРМАДОЛ® МАКС, табл. в/пл. об., №10
  • КОРВАЛОЛ®, краплі оральні, фл. 50 мл, №1
  • КОРВАЛОЛ®, краплі оральні, фл. 25 мл, №1
  • ПІКОЛАКС®, табл. 7,5 мг, №10
  • ПІКОЛАКС®, краплі оральні 0,75%, флакон 30 мл, №1
  • ОМЕПРАЗОЛ, капс. 20 мг, №30
  • ВІТАКСОН®, р-н д/і, амп. 2 мл, №5
  • ВАЛІДОЛ ТАБЛ СУБЛІНГВ 60 МГ  10 ФАРМАК, УКР

 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»

  • АСКОРБІНКА КВ ПОЛУНИЦЯ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • КОРВАЛМЕНТ КАПСУЛИ 100 МГ 80
  • КОРВАЛМЕНТ КАПСУЛИ 100 МГ 30
  • АСКОРБІНКА КВ АПЕЛЬСИН ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ ТУТТІ ФРУТТІ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ ЛИМОН ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ МАНГО ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ БАНАН ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ ДИНЯ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • АСКОРБІНКА КВ МʼЯТА ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
  • НОВІРИН ФОРТЕ, табл. 1000 мг блістер, в пачці, #30
  • НОРМОВЕН 1000, табл. в/плівк. обол. 1000 мг блістер, #30
  • НОВІРИН, табл. 500 мг блістер, в пачці, #40
  • СИБУТІН, табл. 5 мг блістер, #30
  • НЕБІВАЛ, табл. 5 мг блістер, #80
  • МАГНІКУМ-АНТИСТРЕС®, табл. в/плівк. обол. блістер, #60
  • СОНМІЛ, табл. в/плівк. обол. 15 мг блістер, #30
  • АЛЬДАЗОЛ, табл. в/плівк. обол. 400 мг блістер, в пачці, #3
  • НЕБІВАЛ, табл. 5 мг блістер, #20
  • СОНМІЛ, табл. в/плівк. обол. 15 мг блістер, #10
  • НОВІРИН, табл. 500 мг блістер, в пачці, #20

ТОВ «КУСУМ ФАРМ»

  • ФАНІГАН, табл., #100
  • ЗОЛОПЕНТ®, табл. в/о кишково-розч. 40 мг блістер, #30
  • НІМІД®, табл. 100 мг блістер, #100
  • ЗОЛОПЕНТ ТАБЛ В/О КИШ/РОЗЧ 20 МГ 14
  • ПІАРОН ТАБЛ В/О 500 МГ 10

ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»

  • НАТРІЙ ХЛОРИД ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 0.9 % 200 МЛ 1
  • НАТРІЙ ХЛОРИД ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 0.9 % 100 МЛ 1
  • РЕОСОРБІЛАКТ ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н  200 МЛ 1
  • ТІВОРТІН ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 4.2 % 100 МЛ 1
  • ГЛЮКОЗА ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 5 % 200 МЛ 1
  • ДЕКАСАН РОЗЧИН 0.02 % 200 МЛ 1

КОРПОРАЦІЯ АРТЕРІУМ

  • ГАБАНА®, капс. 300 мг блістер у пачці, #20
  • УРОЛЕСАН®, крап. орал. фл.-крапельн. 25 мл, в пачці, #1
  • АМОКСИЛ-К 1000, табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг блістер, #14
  • АСПАРКАМ, табл. блістер у пачці, #50
  • ФУРАЦИЛІН®, табл. д/п р-ну д/зовн. застос. 20 мг блістер, #20
  • ГАБАНА®, капс. 150 мг блістер у пачці, #20
  • ФУРАГІН, табл. 50 мг блістер, в пачці, #30
  • МУКАЛТИН®, табл. 50 мг контейнер, #30

ПРАТ ФФ «ВІОЛА»

  • ПЕРЕКИС ВОДНЮ РОЗЧИН 3 % 200 МЛ 1
  • ХЛОРГЕКСИДИН ВІОЛА РОЗЧИН 0.05 % 200 МЛ 1

ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ»

  • АЛОХОЛ ТАБЛ В/О 50
  • АМБРОКСОЛ ТАБЛЕТКИ 30 МГ 20
  • ДОКСИЦИКЛІН КАПСУЛИ 100 МГ 10

ТДВ «ІНТЕРХІМ»

  • Аміцитрон № 10
  • Аміцитрон Форте № 10
  • Аміцитрон без цукру № 10
  • Аміцитрон Форте без цукру № 10
  • Аміцитрон Плюс № 10
  • Аміцитрон Плюс без цукру № 10
  • Гідазепам 0,02 №20
  • Гідазепам 0,05 №10
  • Гідазепам субл. 0,02 №20
  • Гідазепам субл. 0,05 №10
  • Амілар № 16
  • Амілар зі смаком апельсина № 16
  • Амілар зі смаком вишні № 16
  • Кардітаб № 10
  • Депролгін № 10
  • Клофелін 0,15 мг № 50
  • Аміфена 250 мг № 20
  • Аміфена 500 мг № 20

Варто зазначити, що декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку.

До слова, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 лютого про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. // Главком

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