Українські фармвиробники знизять ціни на найпопулярніші ліки (повний список)
Ціни знизяться на препарати для лікування застудних захворювань, вітаміни, мікроелементи, ліки проти тиску тощо
Українські виробники фармацевтики підписали декларацію, в якій погодилися з 1 березня знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що мають найбільший попит серед населення. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Перелік ліків, на які буде знижено ціни
ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
- КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ, табл. контурн. чарунк. уп., #20
- ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ, табл. контурн. чарунк. уп., в пачці, #10
- ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ, табл. контурн. чарунк. уп., #6
- ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ, табл. 500 мг контурн. чарунк. уп., пачка, #10
- РАНІТИДИН-ДАРНИЦЯ, табл. в/о 150 мг контурн. чарунк. уп., #20
- МЕФЕНАМІНКА®, табл. в/о 500 мг контурн. чарунк. уп., в пачці, #20
- АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ, табл. 500 мг контурн. чарунк. уп., #10
- ТОНОРМА®, табл. в/о контурн. чарунк. уп., пачка, #30
- ОМЕПРАЗОЛ-ДАРНИЦЯ, капс. 20 мг контурн. чарунк. уп., в пачці, #30
- ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ, табл. 200 мг контурн. чарунк. уп., #50
- ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ, табл. 60 мг контурн. чарунк. уп., #10
- ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, табл. 5 мг контурн. чарунк. уп., #40
- МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ, табл. 10 мг контурн. чарунк. уп., #50
- КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ®, крап. орал., р-н фл. 25 мл, #1
- НІМЕДАР®, гран. д/орал. сусп. 100 мг/2 г саше, #30
- ЦИТРОПАК ДАРНИЦЯ таблетки №6
- ЛОРАТАДИН ДАРНИЦЯ таблетки 10 МГ
- ЛЕВОМІЦЕТИН ДАРНИЦЯ таблетки 500 МГ
- ТАУФОН ДАРНИЦЯ очні краплі 4 % 10 МЛ 1
- ДІАЗОЛІН ДАРНИЦЯ таблетки 100 МГ 10
АТ «ФАРМАК»
- ЕВКАЗОЛІН® АКВА, спрей назальний 1 мг/г, фл. 10 г, №1
- АНТРАЛЬ®, табл. в/о 0,2 г, №30
- ФАРМАЗОЛІН®, краплі назальні 0,1%, фл. 10 мл, №1
- ФАРМАЗОЛІН®, краплі назальні 0,05%, фл. 10 мл, №1
- НАФТИЗИН®, краплі назальні 0,1%, скл. фл. 10 мл, №1
- НАФТИЗИН®, краплі назальні 0,1%, п/е фл. 10 мл, №1
- НАФТИЗИН®, краплі назальні 0,05%, п/е фл. 10 мл, №1
- ФАРМАДОЛ®, табл., №50
- ФАРМАДОЛ®, табл., №10
- ФАРМАДОЛ® МАКС, табл. в/пл. об., №10
- КОРВАЛОЛ®, краплі оральні, фл. 50 мл, №1
- КОРВАЛОЛ®, краплі оральні, фл. 25 мл, №1
- ПІКОЛАКС®, табл. 7,5 мг, №10
- ПІКОЛАКС®, краплі оральні 0,75%, флакон 30 мл, №1
- ОМЕПРАЗОЛ, капс. 20 мг, №30
- ВІТАКСОН®, р-н д/і, амп. 2 мл, №5
- ВАЛІДОЛ ТАБЛ СУБЛІНГВ 60 МГ 10 ФАРМАК, УКР
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
- АСКОРБІНКА КВ ПОЛУНИЦЯ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
- КОРВАЛМЕНТ КАПСУЛИ 100 МГ 80
- КОРВАЛМЕНТ КАПСУЛИ 100 МГ 30
- АСКОРБІНКА КВ АПЕЛЬСИН ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
- АСКОРБІНКА КВ ТУТТІ ФРУТТІ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
- АСКОРБІНКА КВ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
- АСКОРБІНКА КВ ЛИМОН ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
- АСКОРБІНКА КВ МАНГО ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
- АСКОРБІНКА КВ БАНАН ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
- АСКОРБІНКА КВ ДИНЯ ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
- АСКОРБІНКА КВ МʼЯТА ТАБЛЕТКИ 25 МГ 3 ГРАМ 10
- НОВІРИН ФОРТЕ, табл. 1000 мг блістер, в пачці, #30
- НОРМОВЕН 1000, табл. в/плівк. обол. 1000 мг блістер, #30
- НОВІРИН, табл. 500 мг блістер, в пачці, #40
- СИБУТІН, табл. 5 мг блістер, #30
- НЕБІВАЛ, табл. 5 мг блістер, #80
- МАГНІКУМ-АНТИСТРЕС®, табл. в/плівк. обол. блістер, #60
- СОНМІЛ, табл. в/плівк. обол. 15 мг блістер, #30
- АЛЬДАЗОЛ, табл. в/плівк. обол. 400 мг блістер, в пачці, #3
- НЕБІВАЛ, табл. 5 мг блістер, #20
- СОНМІЛ, табл. в/плівк. обол. 15 мг блістер, #10
- НОВІРИН, табл. 500 мг блістер, в пачці, #20
ТОВ «КУСУМ ФАРМ»
- ФАНІГАН, табл., #100
- ЗОЛОПЕНТ®, табл. в/о кишково-розч. 40 мг блістер, #30
- НІМІД®, табл. 100 мг блістер, #100
- ЗОЛОПЕНТ ТАБЛ В/О КИШ/РОЗЧ 20 МГ 14
- ПІАРОН ТАБЛ В/О 500 МГ 10
ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»
- НАТРІЙ ХЛОРИД ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 0.9 % 200 МЛ 1
- НАТРІЙ ХЛОРИД ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 0.9 % 100 МЛ 1
- РЕОСОРБІЛАКТ ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 200 МЛ 1
- ТІВОРТІН ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 4.2 % 100 МЛ 1
- ГЛЮКОЗА ІНФУЗІЙНИЙ Р-Н 5 % 200 МЛ 1
- ДЕКАСАН РОЗЧИН 0.02 % 200 МЛ 1
КОРПОРАЦІЯ АРТЕРІУМ
- ГАБАНА®, капс. 300 мг блістер у пачці, #20
- УРОЛЕСАН®, крап. орал. фл.-крапельн. 25 мл, в пачці, #1
- АМОКСИЛ-К 1000, табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг блістер, #14
- АСПАРКАМ, табл. блістер у пачці, #50
- ФУРАЦИЛІН®, табл. д/п р-ну д/зовн. застос. 20 мг блістер, #20
- ГАБАНА®, капс. 150 мг блістер у пачці, #20
- ФУРАГІН, табл. 50 мг блістер, в пачці, #30
- МУКАЛТИН®, табл. 50 мг контейнер, #30
ПРАТ ФФ «ВІОЛА»
- ПЕРЕКИС ВОДНЮ РОЗЧИН 3 % 200 МЛ 1
- ХЛОРГЕКСИДИН ВІОЛА РОЗЧИН 0.05 % 200 МЛ 1
ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ»
- АЛОХОЛ ТАБЛ В/О 50
- АМБРОКСОЛ ТАБЛЕТКИ 30 МГ 20
- ДОКСИЦИКЛІН КАПСУЛИ 100 МГ 10
ТДВ «ІНТЕРХІМ»
- Аміцитрон № 10
- Аміцитрон Форте № 10
- Аміцитрон без цукру № 10
- Аміцитрон Форте без цукру № 10
- Аміцитрон Плюс № 10
- Аміцитрон Плюс без цукру № 10
- Гідазепам 0,02 №20
- Гідазепам 0,05 №10
- Гідазепам субл. 0,02 №20
- Гідазепам субл. 0,05 №10
- Амілар № 16
- Амілар зі смаком апельсина № 16
- Амілар зі смаком вишні № 16
- Кардітаб № 10
- Депролгін № 10
- Клофелін 0,15 мг № 50
- Аміфена 250 мг № 20
- Аміфена 500 мг № 20
Варто зазначити, що декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку.
До слова, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 лютого про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. // ГлавкомTweet