Українською вийшла третя книга спогадів циклу романів «Сімнадцять»

Спогади — цілком нормальне явище будь-якої людини. Але здатність бачити ЧУЖІ спомини, безперечно, виходить за межі реальності. Саме таким містичним даром володіє головна героїня циклу романів «Сімнадцять» авторки Роуз Сноу. Варто дівчині лише торкнутися зап’ястка іншої людини, як перед нею постають картини минулого. Яка ж ціна дивовижного вміння, чи не наражає він свою власницю на небезпеку? Куди може завести людину блукання закапелками минулого?

Якщо у вашій родині зростає підліток, який зачитується фентезі, у видавництві «Школа» радять купити серію книг про неймовірні пригоди звичайної дівчинки з надзвичайною властивістю. Під обкладинкою з цифрою «17» на юних мрійників чекає оригінальний та динамічний сюжет, цікаві герої та захопливі пригоди. Автор, вірніше, авторки філігранно вміють тримати інтригу: за романтичним псевдонімом ховаються дві письменниці — Ульріке Майргофер та Кармен Шміт, які хоч і проживають у різних країнах, проте єдині в своїй творчості й почутті гумору.

Українська молодь залюбки прийняла серію бестселерів «Сімнадцять», зазначають у виданні. Тетралогія прийшлась до смаку дітям старшого шкільного віку, адже головні герої так схожі на самих читачів!

Чотири історії, в яких минуле поєдналося із сьогоденням

Перша книга спогадів — читачі знайомляться з дівчиною-підлітком із незвичним ім’ям Йо. Спосіб їхнього з татом життя теж не менш чудернацький: кочуючи з міста до міста, маленька родина немов тікає від когось. Школа, рідна домівка, вірні друзі — про все це дівчина може тільки мріяти. Осівши на певний час у Гамбурзі, Йоганна знайомиться з хлопчаками Луїсом та Адріаном, останній зацікавив її та викликав неоднозначні почуття. Але нове знайомство буде не єдиною цікавою подією для Йо, на дівчину чекає приголомшуюче відкриття: вона має паранормальну здібність! Мистецтву бачити чужі спогади неможливо навчитись, його не можна купити. Хто наділив дівчину подібною властивістю — таємниця, яку слід розгадати!

Друга книга спогадів — прагнучи дізнатися більше про свій дивний дар, Йо «заходить» до татового спогаду, з якого довідується про існування щоденника своєї мами. Чи вдасться дівчині знайти ці нотатки, що прольють світло на химерну здатність подорожувати у нетрях пам’яті? А тут ще й школа приготувала Йо сюрприз: героїню чекає роль Джульєтти у спектаклі, а Ромео гратиме Адріан, стосунки з яким геть розладналися. Добре хоч Йоганна має надійну підтримку в особі зведеного брата Фінна, з яким можна сміливо розплутувати хитромудрий клубок загадок минулого.

Третя книга спогадів літні канікули скінчилися і на Йо знову чекає зустріч з Адріаном. Підліткам і так не легко будувати стосунки, а коли вони, можливо, знаходяться по різні боки чарівних сил, тоді взагалі не до романтики та побачень! Дівчина розуміє, що мама залишила для неї таємничі послання, які їй належить розшифрувати. 17 третя книга спогадів триматиме читача в напрузі та передчутті незвіданих подій, що насуваються: Йоганна зустрінеться з небезпечним та підступним ворогом, чи стане Адріан її союзником у запеклій боротьбі?

Четверта книга спогадів — Йо готується до вступних іспитів, здавалося б ніщо не передвіщає біди, але загадкове пророцтво перевертає все з ніг на голову. Постійна напруга та небезпечні пригоди — чи не зависока ціна за дар ясновидіння? Неймовірні речі, що відбуваються з Йоганною та її оточенням, змушують замислитись, хто їй насправді друг, а хто ворог.

Підлітковий вік — чудова пора мрій та планів на майбутнє. Дуже важливо в цей період дати дитині можливість познайомитись з цікавою та якісною літературою, яка розширить світогляд та підтримає інтерес до читання. Видавництво «Школа» підготувало для книголюбів фентезі-підбірку творів від вітчизняних та зарубіжних авторів https://schoolbook.com.ua/