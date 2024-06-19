Українців запрошують до вступу в ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання системи МВС України
Етапи вступу до ліцеїв:
До 16 липня 2024: відбір кандидатів, оформлення та надсилання особових справ до приймальної комісії.
До 31 липня 2024: повторне направлення особових справ (у разі усунення недоліків).
До 5 серпня 2024: реєстрація кандидатів на зарахування.
8-13 серпня 2024: конкурсний відбір:
14 серпня 2024: зарахування на навчання.
На навчання у 10-11 класах на повне забезпечення першочергово запрошуємо дітей загиблих, поранених, полонених, звільнених з полону, зниклих безвісти співробітників системи МВС.
Заповнюйте форму зворотного звʼязку та очікуйте дзвінка від приймальної комісії (посилання на форму).
Депаратмент комунікації МВС України