Українців запрошують до вступу в ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання системи МВС України

Етапи вступу до ліцеїв:

До 16 липня 2024: відбір кандидатів, оформлення та надсилання особових справ до приймальної комісії.

До 31 липня 2024: повторне направлення особових справ (у разі усунення недоліків).

До 5 серпня 2024: реєстрація кандидатів на зарахування.

8-13 серпня 2024: конкурсний відбір:

14 серпня 2024: зарахування на навчання.

На навчання у 10-11 класах на повне забезпечення першочергово запрошуємо дітей загиблих, поранених, полонених, звільнених з полону, зниклих безвісти співробітників системи МВС.

Заповнюйте форму зворотного звʼязку та очікуйте дзвінка від приймальної комісії (посилання на форму).

Депаратмент комунікації МВС України