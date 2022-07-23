Украина занимает шестое место в списке стран с наибольшим количеством автомобилей со скрученным  пробегом

Мир подержанных автомобилей полон разных «маркетинговых стратегий», некоторые из которых граничат с законом. Автолюбителям, решившим приобрести б/у авто, бывает крайне сложно определить применяется в отношении к ним продавцом, одна из таких стратегий, призванная ввести его в заблуждение.

Эксперты компании Bex Auto, которые помогают автолюбителям купить авто из США, рассказывают о некоторых из таких граничащих с законом практик, знание которых могут помочь избежать ситуаций, подобных описанным ниже.

1. Фальсификация пробега

Самый распространенный метод обмана клиентов, фальсификация пробега, помогает продавцу найти определенный тип покупателя, который хочет автомобиль как можно более новым, максимально оснащенным и как можно более дешевым.

Таким образом, единственный способ для дилера удовлетворить такие претензии и получить прибыль – это купить модель с большим пробегом по цене ниже средней по рынку, а затем «омолодить» ее до правдоподобного количества километров.

Согласно последним исследованиям, Украина занимает шестое место в списке стран с наибольшим количеством автомобилей с поддельным пробегом в Европе.

Продажа подержанного автомобиля, пробег которого больше, чем показывает приборная панель, является очень распространенной практикой, это наносит экономический ущерб в размере более 9 миллиардов евро в год только в Европе.

Согласно исследованию, основанному на почти 900 тыс проверок истории автомобилей с 2021 года, скрутка одометра является наиболее распространенной практикой в ​​Центральной и Восточной Европе. Возглавляет список стран с наибольшим количеством автомобилей с поддельными одометрами Латвия. История с “бляхами” годичной давности, когда из этой страны завозилась масса подержанных авто подтверждает это. Подавляющее большинство из них были со скрученным пробегом. Поэтому так популярным в Украине стал импорт подержаных авто из США, где случаи со скрученным пробегом крайне редки. Подавляющее большинство авто из США в наличии находящихся на площадках аукционов, не имеют скрученного пробега, поскольку такие авто просто не пройдут аукционный отбор из-за строгих законов. Так как в США за скрученный пробег можно реально сесть в тюрьму.

Наш совет — по возможности не торговаться и сравнивать предложение «не могу отказаться» с другими похожими объявлениями. Если разница в цене значительна (на 20-40% больше, чем было найдено изначально), можете быть уверены, что имеете дело с автомобилем, который хочет выглядеть «моложе», чем он есть на самом деле.

2. Скрытые или неправильно устраненные аварии/повреждения

Любой подержанный автомобиль «подготавливается» к продаже различными способами. Одни продавцы более бережны, выполняя деталировку салона и кузова, а также мойку моторного отсека, а другие максимально дешево чинят эстетические дефекты, отсюда и цветовые отличия элементов кузова, запотевшие фары, разбитые сиденья, рулевое управление, сомнительно восстановленные диски и прочее. Механические дефекты также можно замаскировать программным обеспечением, добавками или электрическими импровизациями.

Более серьезными являются случаи автомобилей, побывавших в более или менее серьезных авариях, наводнениях и т. д. Их обычно покупают на аукционах по низким ценам, ремонтируют, а затем продают с прибылью, не упоминая подлинную историю автомобиля.

Относительно новой практикой является продажа автомобилей «импорта из США» по ​​цене ниже средней по рынку.

Чтобы узнать историю пробега, повреждений, технические данные, типичные дефекты и многое другое, вы можете ввести серию шасси интересующего вас автомобиля в декодер VIN (Vehicle Identification Number). Таким образом, вы узнаете детали, которые могут скрывать продавцы, без необходимости путешествовать, что сэкономит драгоценное время и деньги.

3. Подозрительные или отсутствующие документы

Регистрация подержанного автомобиля может быть довольно сложным процессом, особенно если вы делаете это впервые. Когда мы говорим об автомобилях, ввезенных из-за границы, вам потребуется ряд документов, чтобы иметь возможность зарегистрировать его в Украине. Среди них можно отметить:

Техпаспорт автомобиля в стране происхождения – один содержит технические данные об автомобиле, а другой данные о предыдущем владельце/владельцах (плюс авторизованный перевод);

Инвойс (желательно с указанием пробега, если вы не покупаете автомобиль самостоятельно);

Номерные знаки страны происхождения.

Менее распространенным, но существующим мошенничеством является мошенничество с автомобилями, зарегистрированными в стране происхождения. Они продаются по очень низкой цене и привозятся к нам в страну для продажи по привлекательным ценам.

Такой автомобиль будет практически невозможно зарегистрировать, и чтобы обезопасить себя от этого мошенничества желательно внимательно изучить образцы техпаспорта страны происхождения автомобиля, чтобы иметь возможность обнаружить упоминание «недействителен», расположенное где-то по адресу внизу страницы.

4. Скрытые механические/электрические дефекты

Эта категория охватывает большинство подержанных автомобилей. Возможно, вы спрашивали своих друзей или знакомых: «Какую машину мне купить?» и полученные ответы весьма разнообразны. Правда в том, что не существует конкретной марки или модели, которая не сломается со временем. Рекомендуется приобретать автомобиль, который могут отремонтировать механики в стране где он будет эксплуатироваться, некоторые марки действительно проблематичны в ремонте из-за отсутствия запчастей.

К сожалению, значительный процент подержанных автомобилей, выставленных на продажу, имеет неисправности, некоторые из которых более серьезные, а некоторые легче исправить. Мы рекомендуем провести проверку в авторизованном сервисном центре или у дилера, чтобы выяснить состояние автомобиля, который вы хотите приобрести.

Эта проверка, в том числе и электронная через OBD (бортовая диагностика), выявит большинство проблем или ошибок, которые есть у автомобиля, и у клиента будет возможность снизить цену или поискать другой автомобиль.

Еще одним преимуществом авторизованной диагностики является то, что она может показать вам пробег, при котором в автомобиле возникли определенные неисправности коробки передач, DPF, EGR или других систем с подробными характеристиками. Таким образом, если вы обнаружите ошибку, возникшую на пробеге, превышающем отображаемый на приборной панели пробег, вы можете быть уверены на 80%, что автомобиль со скрученным пробегом.

5. Конфискованные/спорные автомобили

Некоторые учреждения, такие как банки, заявившие движимое и недвижимое имущество в качестве залога по предлагаемым кредитам, могут иногда организовывать аукционы, включая транспортные средства.

Автомобили, продаваемые в этих условиях, являются одними из самых разнообразных, от обычных автомобилей 5-10 лет до более роскошных автомобилей по очень привлекательным ценам.

Наш совет – держитесь подальше от таких предложений, потому что спорные автомобили часто находятся в запущенном или небрежном состоянии, их техническое и эстетическое состояние оставляет желать лучшего. В долгосрочной перспективе инвестиции, необходимые для обслуживания такого автомобиля, окажутся значительными, а покупка ухоженного, но немного более дорогого автомобиля будет гораздо более разумным финансовым решением.

В заключение: осторожность, критический настрой, хорошая информация и большая доза терпения являются необходимыми условиями для того, чтобы найти автомобиль, который не потребует больших вложений в будущем и который не утянет бюджет человека, который его приобретет.