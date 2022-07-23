Украина занимает шестое место в списке стран с наибольшим количеством автомобилей со скрученным  пробегом

Мир подержанных автомобилей полон разных «маркетинговых стратегий», некоторые из которых граничат с законом. Автолюбителям, решившим приобрести б/у авто, бывает крайне сложно определить применяется в отношении к ним продавцом, одна из таких стратегий, призванная ввести его в заблуждение.

Эксперты компании Bex Auto, которые помогают автолюбителям купить авто из США,  рассказывают о некоторых  из таких граничащих с законом практик, знание которых могут помочь избежать ситуаций, подобных описанным ниже.

авто из США

Фото: bexhilltrading.net

1. Фальсификация пробега

Самый распространенный метод  обмана клиентов, фальсификация пробега, помогает продавцу найти определенный тип покупателя,  который хочет автомобиль как можно более новым, максимально оснащенным и как можно более дешевым.

Таким образом, единственный способ для дилера удовлетворить такие претензии и получить прибыль – это купить модель с большим пробегом по цене ниже средней по рынку, а затем «омолодить» ее до правдоподобного количества километров.

Согласно последним исследованиям, Украина занимает шестое место в списке стран с наибольшим количеством автомобилей с поддельным  пробегом в Европе.

скрученный пробег

Продажа подержанного автомобиля, пробег которого больше, чем показывает приборная панель, является очень распространенной практикой, это наносит экономический ущерб в размере более 9 миллиардов евро в год только в Европе.

Согласно исследованию, основанному на почти 900 тыс проверок истории автомобилей с 2021 года, скрутка одометра является наиболее распространенной практикой в ​​Центральной и Восточной Европе.  Возглавляет список стран с наибольшим количеством автомобилей с поддельными одометрами Латвия. История с “бляхами” годичной давности, когда из этой страны завозилась масса подержанных авто подтверждает это. Подавляющее большинство из них были со скрученным пробегом. Поэтому так популярным в Украине стал импорт подержаных авто из США, где случаи со скрученным пробегом крайне редки. Подавляющее большинство авто из США в наличии находящихся на площадках аукционов, не имеют скрученного пробега, поскольку такие авто просто не пройдут аукционный отбор из-за строгих законов. Так как в США за скрученный пробег можно реально сесть в тюрьму.

Наш совет — по возможности не торговаться и сравнивать предложение «не могу отказаться» с другими похожими объявлениями. Если разница в цене значительна (на 20-40% больше, чем было найдено изначально), можете быть уверены, что имеете дело с автомобилем, который хочет выглядеть «моложе», чем он есть на самом деле.

2. Скрытые или неправильно устраненные аварии/повреждения

Любой подержанный автомобиль «подготавливается» к продаже различными способами. Одни продавцы более бережны, выполняя деталировку салона и кузова, а также мойку моторного отсека, а другие максимально дешево чинят эстетические дефекты, отсюда и цветовые отличия элементов кузова, запотевшие фары, разбитые сиденья, рулевое управление,  сомнительно восстановленные диски и прочее. Механические дефекты также можно замаскировать программным обеспечением, добавками или электрическими импровизациями.

Более серьезными являются случаи автомобилей, побывавших в более или менее серьезных авариях, наводнениях и т. д. Их обычно покупают на аукционах по низким ценам, ремонтируют, а затем продают с прибылью, не упоминая подлинную историю автомобиля.

Относительно новой практикой является продажа автомобилей «импорта из США» по ​​цене ниже средней по рынку.

Чтобы узнать историю пробега, повреждений, технические данные, типичные дефекты и многое другое, вы можете ввести серию шасси интересующего вас автомобиля в декодер VIN (Vehicle Identification Number). Таким образом, вы узнаете детали, которые могут скрывать продавцы, без необходимости путешествовать, что сэкономит драгоценное время и деньги.

3. Подозрительные или отсутствующие документы

Регистрация подержанного автомобиля может быть довольно сложным процессом, особенно если вы делаете это впервые. Когда мы говорим об автомобилях, ввезенных из-за границы, вам потребуется ряд документов, чтобы иметь возможность зарегистрировать его в Украине. Среди них можно отметить:

  • Техпаспорт автомобиля в стране происхождения  – один содержит технические данные об автомобиле, а другой данные о предыдущем владельце/владельцах (плюс авторизованный перевод);
  • Инвойс (желательно с указанием пробега, если вы не покупаете автомобиль самостоятельно);
  • Номерные знаки страны происхождения.

Менее распространенным, но существующим мошенничеством является мошенничество с автомобилями, зарегистрированными в стране происхождения. Они продаются по очень низкой цене и привозятся к нам в страну для продажи по привлекательным ценам.

Такой автомобиль будет практически невозможно зарегистрировать, и чтобы обезопасить себя от этого мошенничества желательно внимательно изучить образцы техпаспорта страны происхождения автомобиля, чтобы иметь возможность обнаружить упоминание «недействителен», расположенное где-то по адресу внизу страницы.

4. Скрытые механические/электрические дефекты

Эта категория охватывает большинство подержанных автомобилей. Возможно, вы спрашивали своих друзей или знакомых: «Какую машину мне купить?» и полученные ответы весьма разнообразны. Правда в том, что не существует конкретной марки или модели, которая не сломается со временем. Рекомендуется приобретать автомобиль, который могут отремонтировать механики в стране где он будет эксплуатироваться, некоторые марки действительно проблематичны в ремонте из-за отсутствия запчастей.

К сожалению, значительный процент подержанных автомобилей, выставленных на продажу, имеет неисправности, некоторые из которых более серьезные, а некоторые легче исправить. Мы рекомендуем провести проверку в авторизованном сервисном центре или у дилера, чтобы выяснить состояние автомобиля, который вы хотите приобрести.

Эта проверка, в том числе и электронная через OBD (бортовая диагностика), выявит большинство проблем или ошибок, которые есть у автомобиля, и у клиента будет возможность снизить цену или поискать другой автомобиль.

Еще одним преимуществом авторизованной диагностики является то, что она может показать вам пробег, при котором в автомобиле возникли определенные неисправности коробки передач, DPF, EGR или других систем с подробными характеристиками. Таким образом, если вы обнаружите ошибку, возникшую на пробеге, превышающем отображаемый на приборной панели пробег, вы можете быть уверены на 80%, что автомобиль со скрученным пробегом.

5. Конфискованные/спорные автомобили

Некоторые учреждения, такие как банки, заявившие движимое и недвижимое имущество в качестве залога по предлагаемым кредитам, могут иногда организовывать аукционы, включая транспортные средства.

Автомобили, продаваемые в этих условиях, являются одними из самых разнообразных, от обычных автомобилей 5-10 лет до более роскошных автомобилей по очень привлекательным ценам.

Наш совет – держитесь подальше от таких предложений, потому что спорные автомобили часто находятся в запущенном или небрежном состоянии, их техническое и эстетическое состояние оставляет желать лучшего. В долгосрочной перспективе инвестиции, необходимые для обслуживания такого автомобиля, окажутся значительными, а покупка ухоженного, но немного более дорогого автомобиля будет гораздо более разумным финансовым решением.

В заключение: осторожность, критический настрой, хорошая информация и большая доза терпения являются необходимыми условиями для того, чтобы найти автомобиль, который не потребует больших вложений в будущем и который не утянет бюджет человека, который его приобретет.

Like

You may also like...