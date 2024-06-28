«Укрзалізниця» посилила правила перевезень: не можна передавати весільні торти, аналізи та багато іншого

Провідників у поїздах більше контролюватимуть.

АТ “Укрзалізниця” посилює контроль за дотриманням правил перевезень. Компанія нагадала про перелік заборонених предметів для транспортування. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

В УЗ розповіли, що українці донедавна передавали поїздами: цуценят та кошенят, весільні торти та весільні сукні, тепловізори та дрони, документи, квіти, ліки та навіть кров на аналізи.

Але тепер УЗ посилює контроль за дотриманням правил перевезень.

“Укрзалізниця” системно контролює та регулярно зупиняє перевезення пасажирськими поїздами заборонених предметів та речовин – як у багажі, так і спроби “передач” провідниками. Так, показово зупинили кричущу ситуацію: спробу передати поїздами…біологічні матеріали для аналізів однієї з приватних лабораторій”, – розповіли у компанії.

У разі потреби щось терміново доставити, робити це можна виключно з речами, дозволеними до перевезення, та офіційним способом. Зокрема, через партнерську програму УЗ та Укрпошти “Залізна_пошта”. Наразі 10 поштових вагонів регулярно курсують у складі пасажирських поїздів. // Дзеркало тижня