Укрзалізниця повідомила перелік поїздів, квитки на які можна придбати тільки з верифікацією Дія.Підпис

“Укрзалізниця” збільшує кількість поїздів, на які квитки можна придбати тільки за допомогою верифікації особи. Зокрема, це поїзди, які курсують з України до польських міст Хелм та Перемишль.

Про це повідомляє залізничний перевізник.

На які саме поїзди тепер потрібна верифікація покупця за допомогою Дії?

З 1 серпня продаж квитків на п’ять рейсів буде здійснюватись тільки з верифікацією в Дії:

№19/20 Київ – Хелм – Київ;

№23/24 Київ – Хелм – Київ;

№51/52 Київ – Перемишль – Київ;

№89/90 Київ – Перемишль – Київ;

№73/74 Харків – Перемишль – Харків.

Для верифікації за допомогою Дія.Підпис потрібно використати застосунок або перейти на новий сайт “Укрзалізниці”.

Така верифікація вже застосовується до рейсів, які прямують з України та в Україну зі станцій у Варшаві та Відні.

Чи буде це постійною вимогою?

“Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Втім, без верифікації через Дія.Підпис квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу”, – вказують у “Укрзалізниці”.

Водночас частково доступ до поїздів буде забезпечено для іноземних користувачів без відповідних обмежень. “Щоб задовольнити попит іноземних користувачів, які не мають можливості встановити Дію, залізниця лишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку: Одеса – Перемишль, Харків – Хелм, Дніпро – Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава, Київ – Кишинеу та інші”.

Також перевізник нагадав глибину продажу міжнародних квитків Укрзалізниці:

польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) – 20 діб до дати відправлення, старт продажів о 09:00;

словацький та австрійський напрямки – 20 діб, старт о 08:00;

молдовський напрямок – 30 діб, старт о 08:00.

Дзеркало тижня