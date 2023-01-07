«Укрзалізниця» встановить на вокзалах безкоштовні зарядні станції

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Кожна станція може заряджати одночасно до 33 пристроїв.

Укрзалізниця отримала зарядні станції для смартфонів. Сто таких станцій встановлять на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.

Укрзалізниця встановить на вокзалах безкоштовні зарядні станції

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Перші станції вже встановили у київській “Фортеці незламності”.

Зарядні станції надала Kusto Group – казахстанські підприємці, які підтримують гуманітарні проєкти в Україні.

Кожна станція може заряджати одночасно до 33 пристроїв, що дозволить подорожуючим бути на зв’язку попри блекаути.

В Укрзалізниці додали, що станції були вироблені у Туреччині спеціально для потреб перевізника. // LB.ua

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