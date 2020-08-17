Уряд підтримав рішення про обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, МВС України ініціювало введення технічних обмежень в період коронавірусу на відвідування Умані іноземцями.

Ця ініціатива була підтримана Кабінетом Міністрів та Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр внутрішніх справ зазначив: щороку до Умані приїздить від 30-50 тисяч хасидів з різних країн, які протягом трьох днів святкують та проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця. Такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики розповсюдження вірусу не лише для учасників заходу, а і для місцевого населення.

«Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів та релігійних спільнот та щороку робимо усе, аби вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Проте останні тижні Україна фіксує ріст спалахів захворювання на коронавірус серед населення.

Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує Уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на Уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців», — зазначив Арсен Аваков.

Очільник МВС додав, що аналогічної домовленості Міністерство внутрішніх справ досягло із представниками Української православної церкви та Православної церкви Московського патріархату, які відмовилися від проведення Хресної ходи через пандемію. Тому сподівається на розуміння в цьому питанні й від представників хасидської релігійної спільноти.

Арсен Аваков також наголосив, що МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення вищевказаних карантинних обмежень в Умані.

МВС України