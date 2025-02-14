Уряд встановив нові правила повернення коштів за дострокове припинення навчання у військових закладах освіти

Міністерство оборони впорядковує механізм, за яким курсанти та офіцери мають відшкодувати державі кошти за навчання у випадку дострокового припинення навчання або звільнення з військової служби протягом перших п’яти років (десяти – для військових льотчиків) після випуску.

Кабінет Міністрів України ухвалив відповідні зміни до Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти, затвердженого постановою від 12.07.2006 № 964.

Оновлений порядок поширюється не лише на ВВНЗ, а й на заклади фахової передвищої військової освіти. Також документ враховує особливості проходження служби під час воєнного стану та мобілізації.

Також серед підстав для відшкодування коштів з’явилися нові пункти, зокрема припинення громадянства України та відмова від подальшого проходження служби на посадах сержантського, старшинського або офіцерського складу.

Кошти, повернуті курсантами та офіцерами, зараховуватимуться до загального фонду державного бюджету. Це відповідає вимогам бюджетного законодавства та забезпечує прозорість використання державних коштів.

«Затверджені зміни сприятимуть підвищенню відповідальності та особистої дисципліни курсантів під час навчання, а також зроблять більш прозорою систему підготовки військових фахівців в Україні», – зазначив директор департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко.

Найближчим часом аналогічні зміни будуть внесені до відповідних постанов, що регулюють підготовку фахівців для Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Міністерство оборони України