Урядом вдосконалено процедуру продовження строку дії закордонних паспортів та вклеювання до них фотокарток дітей
Відтепер вклеїти фотокартки дітей до закордонного паспорта батьків або продовжити закордонний паспорт можливо:
- якщо у територіальних органів/підрозділів міграційної служби, посольств або консульських установ відсутня технічна можливість (відсутнє підключення до Єдиного державного демографічного реєстру) оформити новий закордонний паспорт
- у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном.
Крім того, низка змін стосуються процедур продовження строку дії закордонного паспорта:
- строк дії закордонного паспорта продовжується на п’ять років з дати подання заяви про продовження строку його дії;
- заява про продовження дії паспорта може бути подана до закінчення строку його дії, але не раніше ніж за два місяці до дати його закінчення;
- строк дії закордонного паспорта, виданого до запровадження оформлення паспорта для виїзду за кордон, зразок бланка якого затверджено постановою КМУ від 23 грудня 2004 року № 1725, не продовжується;
- у разі продовження строку дії закордонного паспорта дитині, яка не досягла 16 років, за бажанням її законного представника, у такий документ вклеюється фотокартка із зображенням дитини, яке відповідає віку, досягнутому нею на момент звернення;
- якщо йдеться про продовження строку дії закордонного паспорта для виїзду за кордон дитини віком від 16 до 18 років – вклеювання фотокартки здійснюється за бажанням дитини.
Державна міграційна служба УкраїниTweet