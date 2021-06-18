Увага! Розшукується 11-річний хлопчик який пішов з дому та не повернувся

Відділом поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 розшукується 11-річний Попов Ярослав Сергійович, який вчора пішов з дому та до теперішнього часу його місце знаходження невідоме.

Прикмети: зріст 150 см, худорлявої статури, русяве темне волосся.

Особливі прикмети: шрам на правій руці.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопчика, просимо зателефонувати до відділу поліції №1 за телефоном (048) 765-75-27 або на спецлінію «102»