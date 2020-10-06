Уволенный со скандалом прокурор-грубиян снова занял высокую должность

По данным ЦПК, Петришина уволили с прошлой должности за банкет, на котором он угрожал подчиненным.

Николай Петришин, которого в сентябре назначили на должность прокурора Тернопольской области, а через несколько дней уволили со скандалом получил должность заместителя руководителя Специализированной прокуратуры в военной сфере.

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции«, данные о новом назначении Петришина также подтверждаются на сайте Специализированной прокуратуры.

Скандал с Петришиным

В ЦПК сообщают что Петришина уволили с должности прокурора Тернопольщины из-за скандала. По имеющейся информации, в первый же день на работе он якобы отметил свое назначение банкетом, на котором заставлял подчиненных обещать «выполнять любые приказы». А если они не будут подчиняться, то пообещал их «Е**ть как тупых свиней».

На следующий день Николай Петришин заявил, что никакого банкета не было. Однако 16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры, где ему рекомендовали подать в отставку:

Николай Петришин: что о нем известно

Петришин родился 1 мая 1990 года в городе Яворов Львовской области.

В 2012 году окончил Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», в 2019 году – Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

С августа 2012 года работал на должностях следователя, старшего следователя Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины, следователя по особо важным делам следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, следователя по особо важным делам Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, проходил службу в должности военного прокурора Донецкого гарнизона, военного прокурора Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины.

По информации ЦПК, за последние пару лет у него в собственности появились 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля.

Дмитрий Захаров, УНИАН